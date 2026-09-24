Sáng 24/9, giá bạc thế giới giảm mạnh

Nghệ nhân chế tác bạc tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 47 phút sáng 24/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.916.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.984.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.918.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.986.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 24/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 24/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.186.000 đồng/lượng và 2.254.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 58.293.188 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 60.106.516 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.175.000-2.242.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 58.000.000 đồng/kg (mua vào)-59.787.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.184.000 đồng/lượng, bán ra 2.256.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 58.240.000 đồng/kg (mua vào)-60.160.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 48 phút sáng 24/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm mạnh so phiên trước và neo ở ngưỡng 64,0 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 63,86-67,64 USD/ounce. Sự sụt giảm của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt. Diễn biến này xuất hiện sau khi các số liệu khu vực tư nhân của Mỹ tốt hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 24/9. (Nguồn: kitco.com)

Một số quan chức FED cũng tiếp tục ủng hộ đợt tăng lãi suất được thực hiện vào tuần trước, đồng thời cảnh báo về nguy cơ lạm phát dai dẳng. Thị trường hiện đánh giá xác suất FED tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10 ở mức khoảng 70%, tăng từ 55% so với một ngày trước đó.

Trong khi đó, giá dầu phục hồi khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian duy trì lập trường cứng rắn, khẳng định Tehran sẽ không cho phép hoạt động tự do hàng hải qua eo biển Hormuz chừng nào các lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực. Giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng về một triển vọng chính sách lãi suất cứng rắn hơn.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc tiếp tục dao động trong biên độ từ vùng hỗ trợ 63,50 USD đến vùng kháng cự 70 USD, khi lãi suất tại Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên đang lấn át các yếu tố hỗ trợ từ cung-cầu trong dài hạn.

Trong phiên giao dịch ngày 23/9, giá bạc ban đầu tăng nhẹ, tuy nhiên sau đó lại đảo chiều giảm mạnh khi thị trường tiếp tục chịu tác động từ nhiều thông tin trái chiều. Đáng chú ý, mặt bằng lãi suất tại Mỹ đang tăng, qua đó tạo áp lực lên giá bạc.

Cả đường EMA 50 ngày và EMA 200 ngày hiện đều đi ngang, cho thấy xu hướng đang thiếu động lực và giá nhiều khả năng tiếp tục vận động trong một biên độ xác định. Chuyên gia Lewis cho rằng trạng thái này vẫn sẽ được duy trì trong ngắn hạn, bởi thị trường đang chịu tác động từ hai lực đối nghịch. Một mặt, nguồn cung bạc không tăng trong khi nhu cầu tiếp tục gia tăng, tạo nền tảng hỗ trợ cho giá; mặt khác, đồng USD mạnh lên và lãi suất cao lại gây sức ép lên bạc.

Theo đó, giá bạc hiện đang dao động chủ yếu trong vùng 63,50-70 USD. Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch nhiều khả năng sẽ tiếp tục ưu tiên các chiến lược giao dịch trong biên độ, tận dụng những nhịp dao động qua lại giữa vùng hỗ trợ và kháng cự.

Dựa trên kết quả phân tích biểu đồ ở thời điểm hiện tại, ông Lewis cho rằng đang xuất hiện tín hiệu kỹ thuật đủ rõ để cho thấy bạc sắp bước vào một nhịp bứt phá. Tuy nhiên, nếu giá bạc phá vỡ một trong 2 biên của vùng tích lũy, triển vọng kỹ thuật sẽ thay đổi và chúng ta cần đánh giá lại hướng đi tiếp theo của thị trường.

Về dài hạn, chuyên gia này vẫn đánh giá tích cực đối với bạc. Tuy nhiên, giao dịch thông qua CFD có đòn bẩy hoặc hợp đồng tương lai là một câu chuyện khác. Đối với bạc vật chất, ông Lewis vẫn duy trì quan điểm tích cực. Trong thời điểm hiện tại, giá bạc vẫn đang tích lũy theo chiều ngang và chờ một chất xúc tác đủ mạnh để xác lập xu hướng tiếp theo.