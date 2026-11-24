Tương tự, tại Doji Hà Nội, giá vàng mua vào và bán ra là 130 – 135 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên trước.

Tuy nhiên, tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 đồng/lượng với giá mua vào và bán ra là 133 - 135 triệu đồng/lượng. Công ty Phú Quý giữ giá mua vào 129,5 triệu đồng, bán ra 135 triệu đồng/lượng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty Phú Quý giao dịch là 129,5 - 133,5 triệu đồng/lượng. Công ty Ancarat mua vào với giá 129 triệu đồng, bán ra 134 triệu đồng/lượng. Dù vàng tăng giá nhưng những người mua vàng tuần trước vẫn lỗ từ 1-3 triệu đồng mỗi lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng trong nước ở mức 2 - 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 25 USD mỗi ounce, lên 3.661 USD. Đà tăng này khiến mức giảm của kim loại quý trong một tháng qua xuống còn 8,3%. Vàng tăng giá khi hoạt động mua vào ở mức giá thấp được kích hoạt, trong khi dữ liệu kinh tế không đưa ra nhiều định hướng khi hoạt động trong cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của Mỹ đều chậm lại nhưng vẫn khá ổn định.