Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong nước, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới. Cụ thể, tại thị trường trong nước, vào thời điểm 9 giờ 27 phút sáng 24/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) ở Hà Nội niêm yết tại mức 1.325.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.392.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.327.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.394.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 24/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 24/11 cho thấy Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.354.000 đồng/lượng và 1.396.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 36.106.576 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 37.226.574 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.492.000-1.543.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.840.000 đồng/kg (mua vào)-43.200.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 24/11. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 27 phút sáng 24/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng, neo ở ngưỡng 43,14USD/ounce; biên độ giao dịch từ 41,41-44,35USD/ounce.

Giá bạc thế giới đã phục hồi sau khi giảm mạnh vào cuối tuần trước. Theo tính toán của BullionVault, từ ngày 30/10-20/11, bạc và đồng đều giảm 15,4%, trong khi chỉ số S&P 500 và vàng giảm lần lượt 8,8% và Bitcoin giảm 23,8%. Trang này dẫn nhận định của ông Nicky Shiels, Trưởng bộ phận nghiên cứu của hãng tinh luyện kim loại quý MKS Pamp SA, cho rằng đợt bán tháo mạnh này liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu AI đảo chiều, FED có quan điểm cứng rắn và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức định giá kỷ lục 1.500 tỷ USD của Anthropic.

Theo Kitco News, các nhà phân tích đưa ra một số nguyên nhân khiến kim loại quý bị bán tháo cùng với cổ phiếu. Trước tiên, do bạc dễ bán nên các nhà đầu tư đã bán những tài sản này để bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác khi cổ phiếu giảm do lo ngại về lĩnh vực AI. Ngoài ra, các nhà đầu tư được cho là đã bán kim loại quý để đáp ứng các yêu cầu bổ sung ký quỹ đối với những vị thế công nghệ sử dụng vốn vay. Bên cạnh đó, đồng USD ở gần mức cao nhất trong 19 tháng, trong khi lạm phát dai dẳng cho thấy các ngân hàng trung ương có thể duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong thời gian dài hơn.

Không những thế, so với vàng, bạc chịu áp lực lớn hơn do có vai trò kép vừa là tài sản đầu tư, vừa là nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp. Những lo ngại về triển vọng tiêu thụ công nghiệp, cùng với xu hướng hạn chế rủi ro của các nhà đầu tư, khiến kim loại này dễ bị điều chỉnh khi thị trường tài chính biến động.

Giá bạc đã thể hiện đúng “danh tiếng” về mức độ biến động mạnh trong năm nay, khi lập kỷ lục hơn 120USD/ounce vào tháng 1 trước khi lao dốc trở lại và hiện giao dịch quanh mức 43USD/ounce. Diễn biến của kim loại quý này khiến một số nhà đầu tư lo ngại, trong khi những người khác lại xem đây là cơ hội mua vào hấp dẫn.

Các nhà phân tích có quan điểm trái chiều và không ai có thể khẳng định chắc chắn. Theo Kitco News, ông Carsten Fritsch, chuyên gia phân tích hàng hóa (Commodity Analyst) tại ngân hàng Commerzbank AG, cho biết các chỉ báo của bạc đang ở trạng thái quá bán sâu, những điều kiện mà trong lịch sử thường “chỉ kéo dài trong thời gian ngắn và theo sau là các đợt phục hồi giá”. Trong khi đó, ông David Morrison, chuyên gia thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy đợt điều chỉnh đã kết thúc, mặc dù kim loại quý này có vẻ đang ở trạng thái quá bán.