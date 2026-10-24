Sáng 24/10: Giá bạc thế giới tiếp đà giảm

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Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 19 phút sáng 24/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.655.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.723.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.658.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.725.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 24/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 24/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.840.000 đồng/lượng và 1.897.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 49.066.544 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 50.586.540 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.833.000-1.890.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 48.880.000 đồng/kg (mua vào)-50.400.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 19 phút sáng 24/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà giảm so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 53,80 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 52,91-55,75 USD/ounce.

Từ phiên giao dịch ngày 23/10, giá bạc đã có thời điểm giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 54 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, khi giá dầu tăng củng cố kỳ vọng rằng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 24/10. (Nguồn: kitco.com)

Giá dầu Brent tăng lên mức cao nhất trong 4 năm sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguy cơ nguồn cung năng lượng tiếp tục bị gián đoạn.

Trong khi đó, dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến trong tuần trước, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng, đã củng cố cơ sở cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày 27-28/10. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện hạ thấp kỳ vọng và đánh giá xác suất định chế tài chính này tăng lãi suất trong tuần tới chỉ ở mức 10%.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát PCE của Mỹ, dự kiến được công bố ngày 29/10, để tìm thêm manh mối về tiến triển hướng tới mục tiêu lạm phát 2% của FED.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho rằng, việc giá bạc phá vỡ ngưỡng 55 USD bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, khiến quyết định FED đưa ra ngày 28/10 trở thành phép thử quan trọng đối với triển vọng của giá bạc.

Giá bạc đang được hỗ trợ bởi bối cảnh lãi suất cải thiện, nhưng câu hỏi về động lực của hoạt động công nghiệp vẫn chưa có lời giải. Diễn biến tiền tệ đã được xác nhận trong tuần này là lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, trong đó lợi suất thực kỳ hạn 5 năm giảm từ 2,52% xuống 2,33%, còn lợi suất thực kỳ hạn 10 năm giảm từ 2,74% xuống 2,64%. Điều này giúp giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý, dù không nhất thiết đồng nghĩa với việc giá bạc sẽ tăng tương ứng. Trên thực tế, giá bạc vẫn tiếp tục giảm.

Sự kết hợp có lợi nhất đối với giá bạc sẽ là lợi suất thực giảm trong khi hoạt động kinh tế duy trì sức chống chịu. Môi trường tiền tệ thuận lợi có thể thúc đẩy nhu cầu đầu tư, trong khi các nhà sản xuất vẫn có thể thận trọng nếu nhu cầu cuối cùng chưa rõ ràng. Mặt khác, sản lượng tăng có thể củng cố triển vọng nhu cầu công nghiệp, ngay cả khi các điều kiện tiền tệ vẫn còn phần nào được thắt chặt.

Phép thử lớn đầu tiên trong tuần tới là quyết định chính sách dự kiến được FED đưa ra ngày 28/10, tiếp theo là cuộc họp báo lúc 14 giờ 30 cùng ngày. Thông điệp chính sách cho phép lợi suất thực duy trì ở mức thấp hơn có thể củng cố luận điểm hỗ trợ bạc từ góc độ tiền tệ. Ngược lại, việc FED một lần nữa nhấn mạnh vấn đề lạm phát có thể gây sức ép lên thị trường, khi chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục tác động bất lợi đến giá bạc.

Ngày 29/10, Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) sẽ công bố ước tính sơ bộ GDP quý III cùng báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân tháng 9. Dữ liệu GDP có thể giúp đánh giá nhu cầu và điều kiện đầu tư. Báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân cung cấp dữ liệu về lạm phát PCE và chi tiêu hộ gia đình. Đối với bạc, nhu cầu thực duy trì sức chống chịu cùng với lạm phát hạ nhiệt sẽ là sự kết hợp thuận lợi.

Lợi suất thực giảm mang lại một phần hỗ trợ cho giá bạc, nhưng những nhận định về nhu cầu công nghiệp mạnh hơn vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng. Xét các diễn biến về giá, rõ ràng bạc vẫn đang chịu áp lực giảm.

Đợt giảm giá này của bạc này nối tiếp áp lực giảm giá đã xuất hiện kể từ sau thời điểm giá kim loại trắng đạt đỉnh vào tháng 1, vượt 120 USD/ounce. Ở thời điểm hiện tại, thị trường dường như đang bước vào một nhịp giảm mới và thị trường đang trông đợi vào những tuyên bố chính sách hoặc cuộc họp báo của FED đưa ra để khơi lại những tín hiệu tích cực.