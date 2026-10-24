Sáng 24/10: Đâm chết người sau cuộc ẩu đả trong lúc nhậu, 'kẻ thủ ác' sa lưới sau 7 năm lẩn trốn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Phan Văn Chương (sinh năm 1997, trú tại khu dân cư Hương Long, phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa) khi đối tượng này đang lẩn trốn tại thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa. Chương là đối tượng đang bị truy nã về hai tội danh: "giết người" và "gây rối trật tự công cộng".

Mời độc giả xem video:

Đâm chết người sau cuộc ẩu đả trong lúc nhậu, 'kẻ thủ ác' sa lưới sau 7 năm lẩn trốn.