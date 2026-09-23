Sáng 23/9: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.635 đồng

Đồng USD ổn định gần mức cao nhất trong hai tháng trong phiên thứ Tư, được hỗ trợ bởi triển vọng lãi suất có thể tiếp tục tăng trong ngắn hạn. Trong khi đó, giá dầu hạ nhiệt nhờ kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, song tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng.

Trong phiên giao dịch đầu ngày, đồng euro ở mức 1,1446 USD/EUR, quanh vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 7. Bảng Anh giao dịch ở 1,3337 USD/GBP. Chỉ số DXY, đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ở mức 100,56 điểm.

Làn sóng tăng lãi suất gần đây cùng những tín hiệu chính sách cứng rắn từ các ngân hàng trung ương lớn đang trở thành tâm điểm của thị trường ngoại hối. Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran đã đẩy giá dầu lên cao, qua đó làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Nhà đầu tư hiện kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách, trong đó các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đề cập khả năng tăng thêm lãi suất nếu lạm phát không hạ nhiệt.

Kieran Williams, Trưởng bộ phận ngoại hối châu Á tại Intouch Capital Markets, nhận định: “Sự hỗ trợ đối với đồng USD từ lãi suất có vẻ khá bền vững, nhưng thị trường tương lai đã phản ánh mức độ thắt chặt lớn hơn so với dự báo của chính Fed, vì vậy đồng USD hiện cần các số liệu kinh tế xác nhận kỳ vọng này.”

Trên thị trường năng lượng, dầu Brent giao dịch ở 99,22 USD/thùng, khi nhà đầu tư kỳ vọng các nỗ lực ngoại giao tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc có thể mở đường cho một giải pháp đối với xung đột Trung Đông. Giá Brent đã tăng 37% kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể có hành động mạnh đối với Iran nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, song cũng cho rằng một thỏa thuận có thể sớm đạt được trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang diễn ra tại Liên Hợp Quốc.

Michael Wan, chuyên gia phân tích tiền tệ tại MUFG, nhận định: “Điểm tích cực là giá dầu đã hạ nhiệt phần nào so với các mức đỉnh, nhưng triển vọng phía trước vẫn chưa rõ ràng do chưa có đủ thông tin về khả năng giải quyết xung đột.”

Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai bên tìm cách duy trì ổn định quan hệ trước nhiều vấn đề còn tồn tại.

Đồng yên Nhật giao dịch ở 157,55 JPY/USD. Nhà đầu tư vẫn cảnh giác với khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối, sau khi thị trường đánh giá đợt tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) lên mức cao nhất trong 31 năm vào tuần trước chưa đủ cứng rắn.

Hai phiếu bất đồng cùng việc BOJ không phát đi tín hiệu rõ ràng về việc tiếp tục thắt chặt khiến thị trường nghi ngờ về tốc độ tăng lãi suất trong thời gian tới, đặc biệt sau khi Fed cũng nâng lãi suất trong tuần trước và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng.

Thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ. Theo các nhà phân tích, thanh khoản thấp trong thời gian này có thể tạo điều kiện thuận lợi để giới chức can thiệp nếu cần thiết.

Kieran Williams cho rằng: “Đợt tăng lãi suất của BOJ không giúp thu hẹp chênh lệch lợi suất, bởi Fed đã nâng lãi suất với mức tương tự chỉ hai ngày trước đó, do đó áp lực đối với USD/JPY vẫn nghiêng về phía tăng.”

Theo ông Kieran Williams, mốc 160 JPY/USD vẫn là một rủi ro đáng chú ý, nhưng giới chức Nhật Bản được cho là đã hạn chế phát tín hiệu trước về việc can thiệp và không còn tập trung vào một ngưỡng tỷ giá cố định. Vì vậy, các biện pháp kiềm chế đà tăng của USD/JPY có thể xuất hiện sớm hơn và dưới những hình thức khác.