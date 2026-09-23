Sáng 23/9: Giá vàng thế giới và trong nước bật tăng

Giá vàng trong nước hiện cao hơn thế giới khoảng 5 triệu đồng/ lượng (không bao gồm thuế, phí).

DOJI niêm yết giá vàng SJC ở ngưỡng 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 142,5 - 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), đồng loạt tăng 600.000 đồng/lượng ở từng chiều giao dịch. Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại ngân hàng ACB, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng 900.000 đồng/lượng, mua vào và bán ra là 143,2 - 145,7 triệu đồng/lượng. Còn phía Công ty Mi Hồng tăng giá mỗi lượng vàng miếng 400.000 đồng, mua vào và bán ra là 143,2 - 144,7 triệu đồng/lượng…

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá vàng cũng tăng thêm 500.000 - 600.000 đồng/lượng. Theo đó, tại hệ thống Công ty SJC mua vào và bán ra là 142 - 145 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý mua vào 142,5 triệu đồng, bán ra 145,5 triệu đồng…

Giá vàng thế giới giữ vững mốc trên 4.350 USD

Vào khoảng 20h30 ngày 22/9 giờ New York (7h30 sáng 23/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng quanh 4.358 USD/ounce, gần như không thay đổi so với phiên trước.

Vào khoảng 20h30 ngày 22/9 giờ New York (7h30 sáng 23/9, giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng quanh 4.358 USD/ounce, gần như không thay đổi so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết của Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến trên biểu đồ cho thấy vàng chịu áp lực bán mạnh trong phần đầu phiên, có lúc lùi về sát 4.290 USD/ounce. Tuy nhiên, lực mua nhanh chóng xuất hiện tại vùng giá thấp, giúp kim loại quý phục hồi dần và tăng tốc trong phiên Mỹ. Giá có thời điểm tiến lên gần 4.370 USD/ounce trước khi thu hẹp một phần mức tăng và giữ quanh 4.358 USD vào cuối phiên. Việc vàng phục hồi hơn 60 USD từ đáy cho thấy nhu cầu mua bắt đáy vẫn hiện diện khá rõ.

Một trong những yếu tố hỗ trợ vàng là giá dầu đã hạ nhiệt. Dầu Brent giảm về quanh 99 USD/thùng sau khi xuất hiện tín hiệu Iran có thể nối lại hoạt động vận chuyển qua vùng Vịnh nếu các điều kiện đàm phán được cải thiện, trong khi Saudi Arabia cũng đang khôi phục một phần các tuyến xuất khẩu. Giá năng lượng giảm giúp làm dịu bớt lo ngại lạm phát và qua đó giảm phần nào áp lực lên chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, môi trường lãi suất vẫn là lực cản đối với vàng. Sau đợt tăng lãi suất trong tháng 9, thị trường vẫn chưa xác định rõ đây chỉ là một bước điều chỉnh đơn lẻ hay khởi đầu cho một chu kỳ thắt chặt mới. Xác suất Fed tăng thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 10 có lúc được định giá quanh 53%, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn ở gần 5% và đồng USD duy trì tương đối vững.

Điều đáng chú ý là vàng vẫn giữ được nền giá khá cao dù lợi suất thực của Mỹ đã tăng mạnh. Theo ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, lợi suất thực kỳ hạn 10 năm đã lên mức cao nhất trong hơn 20 năm, song lượng vàng do các quỹ ETF nắm giữ đang tăng trở lại, cho thấy dòng tiền đầu tư vẫn tiếp tục quay lại thị trường vàng.

Thông thường, lợi suất thực tăng sẽ khiến vàng kém hấp dẫn hơn do kim loại quý không mang lại lãi suất. Tuy nhiên, mối quan hệ này đang có dấu hiệu thay đổi. Ông Hansen cho rằng nhà đầu tư hiện không chỉ nhìn vào chi phí cơ hội, mà còn quan tâm nhiều hơn đến nợ công, chi phí trả nợ và tính bền vững của tài khóa. Trong môi trường đó, lợi suất trái phiếu dài hạn tăng cao đôi khi không còn được nhìn nhận đơn thuần là một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho vàng, mà còn có thể được xem là dấu hiệu của rủi ro tài chính.

Quan điểm này cũng tương đồng với nhận định của ông Jurrien Timmer, Giám đốc Vĩ mô Toàn cầu tại Fidelity Investments. Ông cho rằng vàng đang dần chuyển từ một tài sản chủ yếu bị chi phối bởi lãi suất thực sang chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ thanh khoản toàn cầu.

Theo ông, việc Bộ Tài chính Mỹ tăng mua lại trái phiếu kỳ hạn dài và chuyển sang phát hành nhiều tín phiếu hơn đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng chính sách tài khóa ngày càng chi phối thị trường. Nếu Fed phải hỗ trợ các nỗ lực nhằm kiềm chế lợi suất dài hạn, thanh khoản có thể tăng trở lại, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho vàng.

Nhìn chung, phiên giao dịch ngày 22/9 cho thấy vàng vẫn nhận được lực mua đáng kể mỗi khi giảm sâu. Dù lợi suất trái phiếu và đồng USD tiếp tục hạn chế đà tăng trong ngắn hạn, dòng tiền ETF, nhu cầu của các ngân hàng trung ương cùng những lo ngại về nợ công và thanh khoản toàn cầu đang tạo ra nền tảng hỗ trợ rộng hơn cho kim loại quý.