Sáng 23/9, giá bạc thế giới nhích nhẹ lên ngưỡng 66,34 USD/ounce

Ảnh minh họa: THU LAN.

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 55 phút sáng 23/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.999.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.067.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 2.001.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.069.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 23/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 23/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.248.000 đồng/lượng và 2.318.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 59.946.517 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 61.813.179 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.225.000-2.294.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.333.000 đồng/kg (mua vào)-61.173.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.244.000 đồng/lượng, bán ra 2.316.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.840.000 đồng/kg (mua vào)-61.760.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 23/9. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 55 phút sáng 23/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tăng nhẹ so phiên trước và neo ở ngưỡng 66,34 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 64,44-67,67 USD/ounce. Sự dao động của giá bạc diễn ra vào thời điểm giá dầu đang bước vào phiên giảm thứ sáu liên tiếp, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát và khả năng lãi suất tiếp tục tăng.

Phiên giảm thứ 6 của giá dầu được ghi nhận trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cho biết các quan chức Mỹ đã có cuộc gặp rất tích cực với các phái viên Iran. Về phía Iran cũng để ngỏ khả năng sẽ mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày tới nếu Mỹ giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Trong khi đó, các nguồn tin cho biết Saudi Arabia có kế hoạch khôi phục xuất khẩu dầu qua đường ống Đông-Tây trong những ngày tới.

Ngày 22/9, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Richmond Tom Barkin cảnh báo các cú sốc lạm phát có thể cần thời gian để lắng dịu; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ áp lực giá cao trở nên dai dẳng. Tuần trước, định chế tài chính lớn nhất thế giới đã thực hiện đợt tăng lãi suất đầu tiên trong ba năm, đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc đang tiếp tục dao động trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ 65 USD, trong khi một nhịp tăng vượt 71 USD sẽ củng cố triển vọng tăng giá.

Trong phiên giao dịch đầu ngày 22/9, giá bạc tiếp tục biến động giằng co, dao động quanh đường EMA 50 ngày và EMA 200 ngày.

Thực tế, giá bạc đã đi ngang trong một thời gian khá dài và chưa cho thấy động lực rõ ràng để bứt phá. Mức 65 USD đang là vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi 70 USD là ngưỡng kháng cự đáng chú ý. Thị trường tiếp tục theo sát diễn biến lãi suất, bởi mặt bằng lãi suất cao đang phần nào gây sức ép, khiến giá bạc khó bứt phá mạnh nhưng cũng chưa đến mức lao dốc. Điều này đã giúp bạc phục hồi phần nào, song đây vẫn là thị trường mà các nhà giao dịch ngắn hạn có thể tiếp tục quan tâm nhờ biên độ dao động khá rõ. Tình trạng này đã kéo dài một thời gian và chưa có nhiều dấu hiệu thay đổi trong ngắn hạn.

Về dài hạn, ông Lewis vẫn lạc quan về triển vọng giá bạc khi nguồn cung đang thiếu hụt so với nhu cầu. Hơn thế nữa, khoảng cách này có thể tiếp tục gia tăng khi nhu cầu bạc phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và quá trình điện khí hóa nền kinh tế toàn cầu ngày càng lớn trong những năm tới. Nếu giá bạc vượt 71 USD, triển vọng tăng giá sẽ trở nên rõ ràng hơn đáng kể.

Chuyên gia Lewis khuyến nghị, trong thời gian chờ đợi, các nhà giao dịch theo chiến lược giao dịch trong biên độ có thể tiếp tục xem đây là một cơ hội; qua đó duy trì sự quan tâm đối với thị trường bạc trong ngắn hạn.