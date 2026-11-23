Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Cụ thể, tại thị trường trong nước, vào thời điểm 9 giờ 30 phút sáng 23/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) ở Hà Nội niêm yết tại mức 1.289.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.357.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.291.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.359.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 23/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 23/11 cho thấy Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.281.000 đồng/lượng và 1.321.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 34.159.915 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 35.226.579 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.454.000-1.501.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.773.000 đồng/kg (mua vào)-42.027.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 23/11. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 47 phút sáng 23/11 (giờ Việt Nam), giá bạc duy trì đà giảm sâu, neo ở ngưỡng 41,42 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 41,41-42,68 USD/ounce.

Tuần qua, nhu cầu thanh khoản một lần nữa gây áp lực lên bạc, khiến giá kim loại quý này ghi nhận mức giảm hằng tuần mạnh nhất kể từ tháng 3, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm cách huy động tiền mặt trước tình hình bất ổn ngày càng gia tăng trên các thị trường chứng khoán toàn cầu. Giá bạc đã trải qua tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu năm, khi giá tiếp tục lao dốc từ mức cao kỷ lục gần 120 USD/ounce.

Các nhà phân tích cho biết, bạc chịu tác động của làn sóng bán tháo mạnh khi các chỉ số chứng khoán lớn giảm điểm trước những lo ngại ngày càng gia tăng về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng xuất hiện phản ứng chống lại việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Các nhà phân tích giải thích rằng, tính thanh khoản cao của bạc khiến kim loại này trở thành những tài sản được các nhà đầu tư lựa chọn để huy động vốn nhằm bảo vệ danh mục đầu tư.

Chiến lược gia trưởng thị trường tại SIA Wealth Management Colin Cieszynski chia sẻ với Kitco News rằng: “Giá bạc đã giảm, hiện quay trở lại vùng 40 USD”. “Bạc đã phá vỡ mốc 50 USD. (...) Mốc 50 USD, mức đỉnh cũ, là ngưỡng đột phá mạnh khi bạc tăng giá, nhưng khi quay đầu giảm, mức này hoàn toàn không thể giữ được”, chuyên gia này nói rõ thêm.

Theo ông Colin Cieszynski, vùng giao dịch cũ của bạc nằm quanh 35 USD; sau đó, bạc đã vượt 35 USD lên 50 USD, vượt 50 USD và tiến tới một đợt tăng bùng nổ; song hiện giá đã quay về ngưỡng 40 USD, và thậm chí ngưỡng “35 USD cũng không còn quá xa”. Chuyên gia cho rằng, tuần này sẽ là một tuần thanh khoản thấp, giá có thể tiếp tục trôi dần xuống cho đến khi quay trở lại vùng giao dịch cũ.