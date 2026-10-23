Sáng 23/10: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Đồng USD tiếp tục giảm trong phiên giao dịch châu Á ngày 23/10, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống và nhu cầu nắm giữ các đồng tiền trú ẩn an toàn gia tăng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) giảm xuống 101,52 điểm, sau khi chạm mức 101,44 điểm trong phiên 22/10, thấp nhất kể từ đầu tháng. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1220 USD/EUR, trong khi đồng USD giảm xuống 156,28 JPY/USD, đánh dấu mức tăng giá mạnh nhất của đồng yen Nhật trong hơn một tháng. Đồng đô la Australia ổn định ở mức 0,7016 USD/AUD, đồng đô la New Zealand tăng lên 0,5687 USD/NZD. Đối với đồng bảng Anh, tỷ giá gần nhất được Reuters ghi nhận trong ngày 22/10 là 1,34 USD/GBP.

Đà giảm của đồng bạc xanh diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), khiến thị trường chứng khoán Mỹ chịu áp lực bán và dòng vốn chuyển sang trái phiếu chính phủ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về gần 4,953%, mức thấp nhất trong khoảng một tháng. Các chuyên gia phân tích tại ING nhận định lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể tăng trở lại trên 5% trong thời gian tới do tác động từ lạm phát, thâm hụt ngân sách và xu hướng đầu tư AI. Tuy nhiên, tâm lý né tránh rủi ro hiện nay có thể làm giảm áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải nâng lãi suất ngay trong cuộc họp tuần tới.

Trong khi đó, diễn biến giữa các đồng tiền lớn có sự phân hóa. Theo các chuyên gia tại OCBC, những lo ngại về đầu tư AI đang thúc đẩy nhu cầu nắm giữ đồng yen Nhật, trong khi căng thẳng Trung Đông và giá dầu tăng hỗ trợ đồng đô la Canada cùng đồng krone Na Uy. Tại châu Âu, những lo ngại về tình hình tài khóa của Pháp tiếp tục gây sức ép lên đồng euro, đồng thời làm gia tăng sức hấp dẫn của đồng franc Thụy Sĩ. Đồng đô la Canada đã tăng lên mức cao nhất trong một tháng, với tỷ giá dưới 1,40 CAD/USD, trong khi đồng franc Thụy Sĩ giao dịch quanh 0,8199 CHF/USD.

Đồng bảng Anh cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) tiếp tục tăng lãi suất sau khi số liệu lạm phát của nước này cao hơn dự báo. Ông Chris Turner, chiến lược gia tại ING, nhận định đà tăng của bảng Anh phản ánh cả sức mạnh của đồng tiền này lẫn sự suy yếu của đồng euro. Theo ông, niềm tin ngày càng lớn vào chu kỳ thắt chặt chính sách của BoE đang giúp bảng Anh trở thành một trong những đồng tiền châu Âu hấp dẫn hơn về lợi suất. Giới giao dịch hiện kỳ vọng BoE có thể bắt đầu nâng lãi suất từ cuộc họp ngày 5/11.

Đối với đồng yen Nhật, số liệu công bố ngày 23/10 cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 9 đã vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), lần đầu tiên trong chín tháng. Diễn biến này củng cố khả năng BoJ tiếp tục nâng lãi suất trong thời gian tới, dù phần lớn các chuyên gia tham gia khảo sát của Reuters dự báo ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tuần tới và có thể tăng vào tháng 12.