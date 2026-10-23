Sáng 23/10: Quốc hội nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra 6 dự án luật lĩnh vực tài chính, đầu tư, xây dựng pháp luật và tiến hành thảo luận Tổ
Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra 06 dự án luật thuộc các lĩnh vực tài chính, thuế, đầu tư, công tác lập pháp cùng Báo cáo triển khai Nghị quyết số 206/2025/QH15. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ, tập trung đóng góp ý kiến đối với dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Đầu giờ sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 05 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 04 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 03 nội dung: dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật
Tiếp tục nội dung làm việc buổi sáng 23/10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; và Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/chinh-tri/sang-23-10-quoc-hoi-nghe-to-trinh-bao-cao-tham-tra-6-du-an-luat-linh-vuc-tai-chinh-dau-tu-xay-dung-phap-luat-va-tien-hanh-thao-luan-to