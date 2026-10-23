Sáng 23/10: Giá bạc thế giới giảm mạnh

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Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 47 phút sáng 23/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.677.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.744.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.679.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.746.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 23/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 23/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.862.000 đồng/lượng và 1.920.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 49.653.209 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 51.199.872 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.864.000-1.922.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 49.707.000 đồng/kg (mua vào)-51.253.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.872.000 đồng/lượng, bán ra 1.932.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 49.920.000 đồng/kg (mua vào)-51.520.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 48 phút sáng 23/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm mạnh so phiên sáng hôm qua, neo ở ngưỡng 54,16 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 53,90-58,12 USD/ounce. Ở mức này, giá kim loại trắng đã tiến sát mốc thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây, khi giá dầu tăng làm dấy lên lo ngại về lạm phát trước quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 23/10. (Nguồn: kitco.com)

Dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ cao hơn dự kiến, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần giảm, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng và thị trường lao động vẫn vững chắc, củng cố kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Trong khi FED được dự báo rộng rãi sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/10 tới, Tập đoàn tài chính Goldman Sachs dự đoán FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đang đánh giá xác suất FED tăng lãi suất ở mức hơn 85%.

Hiện các nhà đầu tư chờ đợi chỉ số giá PCE công bố vào tuần tới. Đây là thước đo lạm phát được FED ưu tiên sử dụng để tìm thêm manh mối về triển vọng lãi suất.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Christopher Lewis cho biết, giá bạc đang dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng 55 USD khi căng thẳng địa chính trị và những tín hiệu trái chiều về lãi suất lấn át những cải thiện khiêm tốn trong lĩnh vực sản xuất của Mỹ.

Giá bạc giảm mạnh trong đầu phiên giao dịch ngày 22/10 khi các nhà giao dịch phản ứng trước thông tin Mỹ đang rút các nhà ngoại giao khỏi Saudi Arabia, trong bối cảnh nước này chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, được cho là sẽ diễn ra sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Bức tranh kinh tế cơ bản bên cạnh những diễn biến này cho thấy sự cải thiện khiêm tốn trong hoạt động công nghiệp, song môi trường tài chính vẫn đặt ra nhiều thách thức. Báo cáo sản xuất công nghiệp công bố ngày 16/10 của FED cho thấy sản lượng chế tạo tăng 0,3% trong tháng 9, sau khi giảm 0,2% trong tháng 8 theo số liệu đã điều chỉnh. Sản lượng chế tạo được ghi nhận cao hơn 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù đây là những ước tính sơ bộ về hoạt động trong tháng 9, mức tăng của lĩnh vực chế tạo cho thấy nhu cầu bạc có thể đang phục hồi.

Lợi suất thực ngang giá trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ xuống 2,76% trong ngày 21/10, từ mức 2,77% của ngày trước đó. Trong khi đó, lợi suất danh nghĩa ngang giá kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,81%, từ mức 4,79% trong phiên trước. Việc chi phí cơ hội dài hạn sau khi điều chỉnh theo lạm phát giảm nhẹ, trong khi điều kiện tài chính danh nghĩa ở các kỳ hạn ngắn trở nên thắt chặt hơn, tạo ra những tín hiệu trái chiều.

Theo ông Lewis, bạc có thể chịu ảnh hưởng đồng thời từ kỳ vọng chính sách tiền tệ, đặc biệt là những tín hiệu từ FED, và những thay đổi trong niềm tin của lĩnh vực sản xuất.

Đối với bạc, chi phí đầu vào của nhà sản xuất tăng cao có thể tạo ra những tác động trái chiều. Diễn biến này có thể làm gia tăng sự quan tâm đến các tài sản bảo vệ giá trị tiền tệ, nhưng đồng thời cũng có thể thu hẹp biên lợi nhuận của các nhà sản xuất và làm giảm sức hấp dẫn của việc nắm giữ những nguyên vật liệu đắt đỏ như bạc hoặc vàng. Tác động thực tế phụ thuộc vào khả năng doanh nghiệp chuyển phần chi phí tăng thêm sang giá bán và mức độ duy trì sức chống chịu của nhu cầu cuối cùng.

Ngày 16/9, FED đã nâng biên độ mục tiêu lãi suất quỹ liên bang lên 3,75-4%, trong khi cuộc họp tiếp theo của FED dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28/10 tới. Ở thời điểm hiện tại, phần lớn các nhà giao dịch kỳ vọng định chế tài chính này sẽ giữ nguyên lãi suất; tuy nhiên ông Lewis cho rằng, một lộ trình chính sách tiền tệ ít thắt chặt hơn được đưa ra có thể cải thiện điều kiện tài chính, qua đó hỗ trợ giá bạc.

Kịch bản tích cực hơn đối với bạc sẽ là sự cải thiện bền vững của lĩnh vực sản xuất đi kèm với lợi suất thực giảm. Ngược lại, kịch bản tiêu cực sẽ kết hợp những yếu tố kém lạc quan về hoạt động công nghiệp với việc chi phí tài chính thực tăng trở lại. Ông Lewis cho rằng, việc theo dõi cả hai yếu tố này sẽ mang lại cơ sở đánh giá hữu ích hơn so với việc chỉ dựa vào hướng biến động của giá vàng.

Các số liệu hiện tại về hoạt động mua vào của các cơ quan chính thức, nguồn cung, lượng tồn kho trên các sở giao dịch và vị thế giao dịch đang phát đi những thông tin trái chiều, do đó chủ yếu được xem là những tín hiệu nhiễu. Tất nhiên, thị trường bạc vẫn sẽ rất nhạy cảm với các tin tức về các cuộc xung đột - vốn đang là vấn đề lớn nhất mà thị trường phải đối mặt.

Theo dự báo của ông Lewis, trong bối cảnh hiện nay, thị trường bạc dường như đang chuẩn bị kiểm định ngưỡng 55 USD. Xét về phân tích kỹ thuật, đây là một ngưỡng hỗ trợ nền tảng quan trọng của thị trường. Việc giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng 55 USD có thể được xem là tín hiệu tiêu cực đối với thị trường bạc.