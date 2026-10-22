Sáng 22/10: Tỷ giá trung tâm giảm tiếp 2 đồng

Đồng USD tiếp tục chịu sức ép trên thị trường ngoại hối trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi nhà đầu tư cân nhắc tác động từ biến động giá dầu, triển vọng lãi suất Mỹ và những bất ổn tại Trung Đông. Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giảm xuống 101,65 điểm. Trước đó, chỉ số này có thời điểm chạm 101,50 điểm, mức thấp nhất kể từ ngày 1/10. Euro giao dịch ở mức 1,1237 USD, bảng Anh quanh 1,34 USD, trong khi đồng USD giao dịch ở mức 158,18 yên Nhật vào đầu phiên châu Á ngày 22/10.

Diễn biến của đồng USD tiếp tục chịu ảnh hưởng từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo Reuters, giới giao dịch đánh giá khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới là tương đối thấp, trong khi đợt tăng tiếp theo có thể diễn ra vào tháng 12.

Shaun Osborne, chiến lược gia ngoại hối trưởng tại Scotiabank, nhận định thị trường hiện chưa có xu hướng rõ ràng và tình trạng này có thể kéo dài đến cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, thuộc Fed) tuần tới. Theo ông, nhà đầu tư cần thêm thông tin để đánh giá quan điểm của Fed về lộ trình lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh chính sách tiền tệ, triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ và hiệu quả của các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được thị trường quan tâm. Ông Noah Buffam, chiến lược gia ngoại hối tại CIBC Capital Markets, cho rằng hoạt động đầu tư liên quan đến AI đã đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế Mỹ, đồng thời là một trong những yếu tố khiến lạm phát duy trì trên mức mục tiêu. Trong khi đó, ông Francesco Pesole, chuyên gia phân tích tại ING, nhận định những lo ngại về các khoản đầu tư AI sử dụng vốn vay có thể khiến đồng USD dễ chịu áp lực hơn nếu giá dầu tiếp tục giảm. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng đồng bạc xanh suy yếu mạnh là không cao, bởi giá năng lượng và triển vọng chính sách lãi suất vẫn tạo ra những yếu tố hỗ trợ nhất định.

Tại châu Âu, euro tiếp tục đối mặt với sức ép từ tình hình chính trị và tài khóa tại Pháp. Những cuộc biểu tình chống chính phủ cùng lo ngại về nợ công đã đẩy chi phí vay của nước này lên mức cao nhất trong nhiều năm.

John Hardy, Giám đốc chiến lược vĩ mô toàn cầu tại Saxo, nhận định tình hình nợ công Pháp đòi hỏi các biện pháp điều chỉnh tài khóa thực chất nhằm cải thiện triển vọng nợ. Dù vậy, ông cho rằng những diễn biến hiện tại chưa gây ra tâm lý hoảng loạn trên thị trường đồng euro.

Trong khi đó, bảng Anh được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát của Anh cao hơn dự báo, làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) nâng lãi suất trong tháng 11.

Đô la Australia cũng tăng giá sau khi lãnh đạo Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) cảnh báo triển vọng lạm phát đang xấu đi. Những diễn biến này cho thấy thị trường ngoại hối tiếp tục chịu tác động đồng thời từ chính sách lãi suất, giá năng lượng và tình hình kinh tế tại các khu vực lớn.