Sáng 22/10: Phẫn nộ nguyên nhân nam sinh hành hung giáo viên gãy xương mũi ở Hà Nội

Với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hội An Đông (TP Đà Nẵng) đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; tập trung xác minh, đấu tranh làm rõ vụ việc mua bán trái phép chất ma túy liên quan đến 3 đối tượng tại các địa phương. Quá trình điều tra, xác minh đã làm rõ các mắt xích trong quá trình mua bán, từ người trực tiếp thực hiện việc mua ma túy đến nguồn cung, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở.