Sáng 22/10: Phẫn nộ nguyên nhân nam sinh hành hung giáo viên gãy xương mũi ở Hà Nội
Liên quan đến vụ cô giáo L.T.H. bị hành hung trọng thương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 21/10 đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.H.V.
Đối tượng L.H.V bị điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định của Bộ luật Hình sự.
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Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/sang-22-10-phan-no-nguyen-nhan-nam-sinh-hanh-hung-giao-vien-gay-xuong-mui-o-ha-noi-169261022060738521.htm