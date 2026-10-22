Sáng 22/10: Giá bạc thế giới giảm nhẹ, chờ đợi tín hiệu từ FED

(Ảnh minh họa: THU LAN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc giảm nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 33 phút sáng 22/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.776.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.843.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.778.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.845.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 22/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 22/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.964.000 đồng/lượng và 2.025.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 52.373.202 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 53.999.865 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.963.000-2.024.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.347.000 đồng/kg (mua vào)-53.973.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.980.000 đồng/lượng, bán ra 2.040.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.800.000 đồng/kg (mua vào)-54.400.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 33 phút sáng 22/10 (giờ Việt Nam), giá bạc giảm nhẹ so phiên sáng hôm qua, neo ở ngưỡng 57,20 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 56,83-58,24 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 22/10. (Nguồn: kitco.com)

Trong phiên giao dịch ngày 21/10, giá bạc duy trì dưới mức 58 USD/ounce khi giá dầu neo ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tuần tới. Kim loại trắng chịu sức ép kéo dài trong những tuần gần đây khi kỳ vọng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ làm giảm nhu cầu đối với các tài sản không sinh lãi.

Thị trường dự báo FED sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp ngày 28/10, đồng thời tính đến khả năng tăng lãi suất trong tháng 12 giữa lúc áp lực giá cả vẫn dai dẳng. Các nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo lạm phát PCE của Mỹ vào tuần tới bởi đây vốn thường là thước đo lạm phát được FED ưu tiên sử dụng.

Số liệu lạm phát giá tiêu dùng và giá sản xuất của Mỹ gần đây cao hơn dự kiến đã làm gia tăng lo ngại rằng chi phí năng lượng tăng có thể khiến lạm phát duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, lạm phát tại Anh tăng lên mức cao nhất trong 11 tháng, đạt 3,5% trong tháng 9, củng cố kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất sớm nhất vào tháng 11.

Chuyên gia Vladimir Zernov cho rằng, giá bạc đang có dấu hiệu điều chỉnh khi các nhà giao dịch chốt lời sau nhịp phục hồi gần đây. Tỷ lệ vàng/bạc tăng trở lại trên ngưỡng 71,50, gây bất lợi cho giá bạc.

Nếu giá bạc có thể đóng cửa trên ngưỡng 58 USD, giá sẽ hướng tới mốc 60 USD. Nếu vượt 60 USD, giá sẽ tiến tới vùng kháng cự 61-62 USD. Về phía hỗ trợ, nếu giá bạc kiểm định thành công vùng hỗ trợ 56-57 USD, thị trường sẽ có cơ hội tiến tới kiểm định vùng hỗ trợ 51-52 USD.

Còn theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc tiếp tục dao động trong biên độ từ ngưỡng hỗ trợ 55 USD đến ngưỡng kháng cự 60 USD. Giá cần vượt rõ ràng mốc 62 USD để phát đi tín hiệu động lực tăng giá đang trở lại.

Thị trường bạc bước vào phiên giao dịch ngày 21/10 với một điều kiện tiền tệ có phần thuận lợi hơn. Trong khi triển vọng công nghiệp vẫn chưa đồng nhất, lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, xuống còn 2,77% vào ngày 20/10. Lợi suất thực thấp hơn có thể làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các kim loại không sinh lãi. Tuy nhiên, biến động trong một ngày chưa đủ để xác nhận một chu kỳ nới lỏng kéo dài hoặc khẳng định giá bạc đã phản ứng theo hướng nào.

Ông Lewis nhận định, kịch bản thuận lợi hơn đối với bạc sẽ là hoạt động công nghiệp tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, cho thấy dấu hiệu rõ nét về nhu cầu bạc vật chất và lợi suất thực giảm bền vững. Ngược lại, kịch bản kém tích cực hơn sẽ là áp lực chi phí tài chính gia tăng trở lại trong khi hoạt động kinh tế không cải thiện trên diện rộng.

Phân tích kỹ thuật cho thấy, giá bạc dường như vẫn đang chật vật trong biên độ từ 55 USD ở đáy đến 60 USD ở đỉnh. Đây là một vùng cầu đã hình thành từ trước và đang được nhiều người theo dõi sát, bởi ngưỡng 55 USD là một vùng hỗ trợ vững chắc của thị trường. Vùng cầu này cũng từng đóng vai trò quan trọng trong một số thời điểm trước đây. Theo phán đoán của ông Lewis, chỉ khi giá bạc vượt ngưỡng 62 USD, thị trường mới có thể được xem là đã thoát khỏi vùng này và động lực tăng giá mới có cơ hội tiếp diễn.