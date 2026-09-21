Sáng 21/9: Tỷ giá trung tâm không thay đổi

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD duy trì sức mạnh sau một tuần tăng giá, được hỗ trợ bởi việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất 25 điểm cơ bản và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt. Đồng yên vẫn chịu áp lực dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 18/9 nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm. Đồng USD có thời điểm tăng 1,2% lên 157,84 JPY/USD, đưa đồng yên xuống mức thấp nhất trong hai tuần.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) cũng tăng lên 100,31 điểm và ghi nhận mức tăng khoảng 1,2% trong tuần. Trong khi đó, euro tăng 0,5% lên 1,1481 USD/EUR và bảng Anh tăng 0,3% lên 1,3391 USD/GBP. Thị trường hiện đánh giá khoảng 55% khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới, so với 27% một tuần trước.

Theo ông Steven Englander, Trưởng bộ phận nghiên cứu ngoại hối G10 tại Standard Chartered, việc BoJ không phát đi tín hiệu đủ mạnh về các đợt tăng lãi suất tiếp theo đang tạo thêm dư địa cho đồng USD đi lên. Trong khi đó, Bank of America dự báo Fed có thể tăng lãi suất thêm hai lần trong phần còn lại của năm 2026, cho rằng lạm phát vẫn dai dẳng và sức cầu của nền kinh tế Mỹ còn khá mạnh.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm trong sáng 21/9 khi nhà đầu tư đánh giá khả năng hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia phục hồi, dù căng thẳng Trung Đông vẫn ở mức cao. Dầu Brent giảm 0,78%, xuống 103,06 USD/thùng, còn WTI giảm 0,89% xuống 99,41 USD/thùng vào đầu phiên châu Á.

Saudi Arabia đang tìm cách khôi phục dòng chảy qua đường ống Đông - Tây sau các cuộc tấn công gần đây, qua đó phần nào làm dịu lo ngại về nguồn cung. Tuy nhiên, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Riyadh và cơ sở của Saudi Aramco tại Yanbu tiếp tục khiến rủi ro địa chính trị được thị trường theo dõi sát.