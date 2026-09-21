Sáng 21/9, giá bạc thế giới duy trì đà tăng

Ảnh minh họa: THU LAN

Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 56 phút sáng 21/9, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.980.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.407.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.049.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/9. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 21/9 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.236.000 đồng/lượng và 2.305.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 59.626.518 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 61.466.513 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 2.228.000-2.297.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.413.000 đồng/kg (mua vào)-61.253.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.235.000 đồng/lượng, bán ra 2.307.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 59.600.000 đồng/kg (mua vào)-61.520.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 57 phút sáng 21/9 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục tăng so phiên trước và neo ở ngưỡng 66,50 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 65,95-67,17 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới ngày 21/9. (Nguồn: kitco.com)

Theo đánh giá của giới chuyên gia, đà tăng của kim loại trắng được hỗ trợ bởi giá dầu giảm, qua đó làm dịu lo ngại về lạm phát gia tăng và khả năng các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất. Hiện giá dầu đang ghi nhận mức giảm phiên thứ tư liên tiếp trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông và khôi phục dòng chảy năng lượng từ khu vực này đang được đẩy mạnh.

Mới đây, Tổng thống Donald Trump cũng để ngỏ khả năng sẵn sàng gặp Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra trong tuần này. Không những vậy, người đứng đầu Nhà trắng còn đề cập tới khả năng có thể tiến hành các cuộc trao đổi với lãnh đạo các nước khác ở Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi một loạt phát biểu quan trọng tiếp theo từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sau khi định chế tài chính này công bố quyết định tăng lãi suất vào tuần trước. Ngày 20/9, Chủ tịch FED Minneapolis Neel Kashkari cho biết lạm phát vẫn ở mức quá cao và áp lực giá đã lan rộng, không còn chỉ bắt nguồn từ cú sốc giá dầu ban đầu liên quan cuộc xung đột Mỹ-Iran.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc duy trì trên vùng hỗ trợ EMA 50 sau một tuần tăng tích cực, nhưng lãi suất cao vẫn là trở ngại khi giá tiếp tục mắc kẹt trong biên độ từ vùng hỗ trợ 60 USD đến vùng kháng cự 70 USD.

Trong tuần qua, thị trường bạc ghi nhận xu hướng tăng, dù đã gặp phải nhiều biến động và giằng co. Đường EMA 50 tuần dường như đang tạo ra một phần hỗ trợ cho giá bạc, vì vậy đây là yếu tố đáng được theo dõi sát.

Ông Lewis cho rằng, nhu cầu đối với bạc hiện khá lớn, đặc biệt từ quá trình điện khí hóa nền kinh tế và những lĩnh vực liên quan. Tuy nhiên, lãi suất cao gây bất lợi cho những tài sản không sinh lợi như bạc, bởi các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận chỉ bằng cách nắm giữ một loại tài sản trên giấy tờ, hay thực chất chỉ là tài sản kỹ thuật số. Việc lưu trữ bạc cũng là một vấn đề lớn đối với những người muốn giao dịch với khối lượng bạc vật chất lớn.

Theo chuyên gia này, mối tương quan giữa lãi suất cao hơn và giá bạc thấp hơn vẫn được duy trì khá rõ; trong đó diễn biến của giá dầu là một yếu tố thúc đẩy.

Dù vậy, xét về dài hạn, ông Lewis tin rằng giá bạc sẽ còn tăng cao và đây chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, có vẻ thị trường bạc vẫn đang duy trì dao động trong cùng một biên độ 10 USD như những gì chúng ta chứng kiến trong thời gian qua.