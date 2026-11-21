Đặc biệt, chênh lệch mua bán đã được nới rộng lên mức kỷ lục khiến người mua lỗ nặng.

Mở phiên sáng 21/11, giá vàng SJC giao dịch là 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào và bán ra), giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên ngày 20/11. Chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC giữ ở mức 5 triệu đồng/lượng

Còn hệ thống Phú Quý, giá vàng mua vào và bán ra là 128 -133,5 triệu đồng/lượng, giảm đồng loạt 700.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Đối với thị trường vàng nhẫn 4 số 9, hệ thống SJC giao dịch là 127,3 - 133,3 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 2,7 triệu đồng/lượng mua vào, giảm 700.000 đồng ở chiều bán ra. Mức chênh giữa giá mua và bán vàng nhẫn SJC lên kỷ lục với 6 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vào sẽ lỗ ngay 6 triệu đồng nếu bán ra luôn, tương ứng lỗ gần 4,5% bất chấp vàng đứng yên.

Còn tại hệ thống Phú Quý, mở phiên sáng 21/11, giá vàng nhẫn giao dịch 128 - 133,2 triệu đồng/lượng, giảm 3,2 triệu đồng/lượng với giá mua vào là 128 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 1 triệu đồng/lượng so với phiên ngày 20/11, giá bán ra là 133,2 triệu đồng/lượng.

Hiện chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng lên 5,2 triệu đồng/lượng thay vì mức 3 triệu đồng/lượng như những phiên trước đó.

Tại thị trường thế giới, giá vàng thế giới hiện giảm hơn 100 USD/ounce so với phiên trước, lùi về 3.524 USD/ounce. So với sáng 20/11, kim loại quý mất 101 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 110 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang dao động gần vùng thấp nhất kể từ tháng 9/2025 và hướng tới tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng. Căng thẳng tái leo thang tại eo biển Hormuz chưa đủ sức kéo giá đi lên, trong khi nhà đầu tư tiếp tục thu hẹp tỷ trọng nắm giữ hàng hóa. Áp lực lên vàng gia tăng khi đồng USD duy trì ở vùng cao và thị trường đặt cược nhiều hơn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 12/2026. Đồng USD hiện ở gần mức cao nhất trong 19 tháng, khiến vàng, mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư sử dụng các đồng tiền khác.

Như vậy, nếu như đầu năm 2026, giới phân tích và nhà đầu tư từng kỳ vọng giá vàng tiến lên vùng 5.000 - 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý liên tục đánh mất các mốc hỗ trợ, có thời điểm giảm từ vùng 5.400 - 5.500 USD/ounce xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Trước diễn biến biến động của thị trường vàng, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị, nhà đầu tư cần bình tĩnh đánh giá khả năng tài chính, tránh bán tháo khi giá giảm sâu. Đặc biệt, việc phân bổ vốn vào nhiều kênh tài sản sẽ giúp hạn chế rủi ro và bảo vệ dòng tiền.

Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, với những người mua vàng ở vùng giá cao, đang chịu khoản lỗ trên sổ sách từ 20% đến 50%, nếu sử dụng tiền nhàn rỗi và có khả năng chịu đựng rủi ro thì không nên hoảng loạn bán tháo. Chuyên gia dự báo giá vàng trong nước có thể phục hồi lên mức 142 - 145 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, do đó nhà đầu tư có thể cân nhắc kiên nhẫn nắm giữ.

Ngược lại, với những người mua vàng bằng vốn vay hoặc có khả năng tài chính hạn chế, TS.Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị, người mua chủ động cắt lỗ ở ngưỡng 20 - 30% để bảo vệ dòng tiền.

Đối với nhà đầu tư có ý định "bắt đáy", TS. Nguyễn Trí Hiếu lưu ý, không ai có thể xác định chính xác đâu là đáy cuối cùng của giá vàng. Vì vậy, không nên dồn toàn bộ vốn vào một kênh đầu tư mà cần phân bổ sang nhiều loại tài sản.

Về việc nắm giữ tiền mặt, chuyên gia cho rằng, tiền mặt và tiền gửi tiết kiệm ngân hàng với lãi suất kỳ hạn 12 tháng hiện quanh mức 7%/năm đang là lựa chọn trú ẩn phù hợp khi thị trường biến động mạnh và nguy cơ thua lỗ cao. Tuy nhiên, khi thị trường dần ổn định, kinh tế duy trì đà tăng trưởng khả quan, dự kiến khoảng 10% trong năm nay, việc chỉ nắm giữ tiền mặt có thể khiến nhà đầu tư bỏ lỡ cơ hội sinh lời từ các tài sản khác.

Để cân bằng giữa lợi nhuận và an toàn tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị xây dựng danh mục đầu tư đa dạng với 6 kênh cơ bản gồm bất động sản, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và tiền kỹ thuật số hoặc đầu tư trực tiếp vào doanh nghiệp. "Tỷ trọng phân bổ vốn cần căn cứ vào năng lực tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của từng cá nhân. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhà đầu tư chủ động ứng phó với những biến động khó lường của thị trường tài chính", TS.Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ.