Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Thị trường trong nước ghi nhận những diễn biến trái chiều khi các trang web của Vietnam Metals Exchange (VME), Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán còn trang web của Ancarat lại niêm yết giá bạc tăng nhẹ so phiên hôm qua.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 17 phút sáng 21/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.259.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.327.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.261.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.328.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 21/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 21/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.266.000 đồng/lượng và 1.305.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 33.759.916 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 34.799.913 đồng/kg.

Thương hiệu Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.439.000-1.490.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 38.373.000 đồng/kg (mua vào)-39.733.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 18 phút sáng 21/11 (giờ Việt Nam), giá bạc duy trì đà giảm, neo ở ngưỡng 41,12 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 40,66-43,35 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 21/11. (Nguồn: kitco.com)

Từ phiên giao dịch ngày 20/11, giá bạc thế giới đã lao dốc xuống dưới ngưỡng 42 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, khi triển vọng chính sách cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), đồng USD mạnh lên và những lo ngại dai dẳng về lạm phát gây sức ép lên kim loại trắng.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường đang dự báo xác suất FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 là 99%. Một số quan chức FED đã ủng hộ việc duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm đưa lạm phát tiến gần hơn tới mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương. Thống đốc FED Christopher Waller cho rằng định chế tài chính này có thể cân nhắc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, trong khi Chủ tịch FED chi nhánh Philadelphia Anna Paulson cảnh báo về những rủi ro lạm phát theo chiều hướng tăng, có thể đòi hỏi chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt.

Trong khi đó, các thị trường chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 20/11, khi đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic không thể khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào xu hướng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó làm gia tăng thêm sự bất ổn trên thị trường nói chung.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc thế giới tiếp tục giảm xuống dưới ngưỡng 45 USD và đường EMA 200 tuần, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng và các vị thế đầu cơ suy yếu làm gia tăng nguy cơ giá giảm sâu hơn về vùng 40 USD.

Trong tuần này, bạc tiếp tục chịu áp lực mạnh, với đà giảm lan rộng hơn nhiều so với những gì có thể lý giải chỉ bằng một báo cáo kinh tế đơn lẻ.

Ở thời điểm này, chuyên gia Lewis nhìn nhận các nhịp phục hồi của giá bạc với sự thận trọng. Cho đến khi lợi suất trái phiếu tại Mỹ hạ nhiệt, theo đánh giá ông, bạc khó có cơ hội hình thành một đợt tăng giá bền vững.