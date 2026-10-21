Sáng 21/10: Tỷ giá trung tâm giảm 5 đồng

Đồng USD tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (21/10), sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba tuần ở phiên trước, do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và giá dầu đi xuống làm giảm sức hấp dẫn của đồng tiền này.

Đồng đô la Australia duy trì gần mức cao nhất trong ba tuần so với đồng USD. Phó Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA), ông Andrew Hauser, phát biểu tại một hội nghị do Citi tổ chức rằng triển vọng lạm phát đã trở nên “xấu đi đáng kể”, khiến ông chưa thể xác định liệu ngân hàng trung ương có cần tiếp tục nâng lãi suất điều hành trong tháng tới hay không.

Đồng đô la Australia tăng 0,1% lên 0,7013 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức đỉnh 0,7017 USD ghi nhận trong phiên trước.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 101,78 điểm, sau khi giảm 0,2% trong phiên thứ Ba (20/10).

Các nhà đầu tư đã tìm đến đồng USD như một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường biến động do xung đột tại Trung Đông và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Một phần sức hấp dẫn của đồng USD đến từ khả năng tự chủ năng lượng của Mỹ.

Giá dầu giảm trong phiên giao dịch qua đêm, sau khi chạm mức cao nhất trong năm tháng. Các nhà giao dịch cân nhắc tác động từ cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian giữa Mỹ và Iran, trong bối cảnh lực lượng Houthi tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và xuất hiện các thông tin về những vụ tấn công tàu thuyền tại vùng Vịnh.

Trong khi đó, Phố Wall ghi nhận một phiên giao dịch tích cực khi mùa công bố kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp công nghệ bắt đầu với báo cáo của SpaceX. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản và KOSPI của Hàn Quốc cũng tăng mạnh trong phiên thứ Tư.

Bà Carol Kong, chuyên gia kinh tế và chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng: “Khi tâm lý trên thị trường chứng khoán và triển vọng tăng trưởng có mối liên hệ chặt chẽ với kết quả hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn, báo cáo lợi nhuận của những doanh nghiệp này có thể tác động đáng kể đến đồng USD”.

Theo bà Kong, trong bối cảnh các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống có diễn biến trái chiều từ đầu năm đến nay, đồng USD là tài sản nổi bật nhất.

“Nhu cầu trú ẩn an toàn đối với đồng USD có thể suy giảm khi xung đột Trung Đông kết thúc và giá năng lượng hạ nhiệt. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo đồng USD sẽ có xu hướng tăng nhẹ trong những tháng tới khi dòng vốn nước ngoài đổ vào thị trường Mỹ gia tăng”, bà Kong nhận định.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD gần như không thay đổi ở mức 158,33 yên Nhật. Đồng tiền này cũng ổn định, với tỷ giá euro ở mức 1,1229 USD/EUR và bảng Anh ở mức 1,33735 USD/GBP.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn thận trọng đối với đồng euro khi Pháp đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình chống chính phủ trên diện rộng và tình hình tài khóa ngày càng xấu đi.

Hôm thứ Ba (20/10), Chính phủ Pháp cho biết sẽ huy động quân đội hỗ trợ lực lượng cảnh sát và triển khai chiến dịch bảo đảm an ninh quy mô lớn nhằm ứng phó với các cuộc biểu tình tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Bảy. Chính phủ cũng thừa nhận những thiếu sót trong cách xử lý tình trạng bạo lực xảy ra vào cuối tuần trước.

Về chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ lần lượt công bố quyết định chính sách trong ba ngày liên tiếp, bắt đầu từ thứ Tư tuần tới (28/10). Giới giao dịch không kỳ vọng các ngân hàng trung ương này sẽ thay đổi lãi suất trong những cuộc họp sắp tới.

Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) và Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) cũng sẽ đưa ra quyết định chính sách trong cùng ngày với Fed. Các nhà giao dịch đang đặt cược rằng cả hai ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Đồng đô la New Zealand giảm 0,1% xuống 0,5677 USD trong phiên thứ Tư, trong khi đồng đô la Canada ổn định ở mức 1,4064 CAD đổi 1 USD.