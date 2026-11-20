Quốc hội bắt đầu đợt 2 Kỳ họp thứ 2 vào sáng nay

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2 (đợt 2) Quốc hội khóa 16, sáng 20-11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 5 luật. Đây là những luật có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cụ thể gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi); Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi) và Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Các luật được xem xét thông qua lần này điều chỉnh nhiều lĩnh vực có tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản lý tài sản, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp cũng như hiệu quả hoạt động của hệ thống pháp luật.

Ngoài ra, Quốc hội cũng xem xét việc bổ sung Chương trình kỳ họp và thảo luận về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Cũng trong chương trình nghị sự sáng này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình về việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2 - Quốc hội khóa 16. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua nội dung này.