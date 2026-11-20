Đồng USD tiếp tục duy trì ở mức cao trong phiên giao dịch châu Á ngày 20/11, khi làn sóng bán tháo cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy nhu cầu nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn, trong khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất hỗ trợ đồng bạc xanh. Chỉ số USD Index (DXY) giao dịch quanh mức 103,90 điểm, hướng tới tuần tăng thứ tư liên tiếp và duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng. Đồng euro giảm xuống 1,0972 USD/EUR, bảng Anh giảm xuống 1,3094 USD/GBP, trong khi đồng yên Nhật tăng giá nhẹ so với USD, với tỷ giá giảm khoảng 0,16 yên xuống 159,50 JPY/USD.

Đà tăng của đồng USD được củng cố từ ngày 10/11, sau khi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo làm gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Biên bản cuộc họp chính sách tháng 10 của Fed cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách ngày càng lo ngại về áp lực lạm phát, dù quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này. Trong bối cảnh đó, triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao tiếp tục tạo lợi thế cho đồng USD so với nhiều đồng tiền chủ chốt.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, những biến động mạnh trên thị trường chứng khoán Mỹ đang tác động đáng kể đến dòng vốn quốc tế. Lo ngại về định giá cổ phiếu công nghệ và triển vọng đầu tư AI khiến nhà đầu tư gia tăng nắm giữ các tài sản an toàn, trong đó có trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống khoảng 5,016% trong phiên giao dịch châu Á, mức thấp nhất trong một tuần và giảm khoảng 10 điểm cơ bản so với đầu tuần.

Theo các chuyên gia tại OCBC, kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt đang bù đắp tác động tiêu cực từ sự suy yếu của cổ phiếu công nghệ, qua đó hỗ trợ đồng USD. Tuy nhiên, nếu kỳ vọng về quy mô đầu tư vào AI tiếp tục bị điều chỉnh giảm mạnh, lợi suất thực của Mỹ và dòng vốn đầu tư vào thị trường cổ phiếu có thể suy yếu, tạo sức ép trở lại đối với đồng bạc xanh.

Về triển vọng chính sách tiền tệ, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago Austan Goolsbee cảnh báo lạm phát Mỹ chưa cho thấy xu hướng trở lại mục tiêu 2% một cách bền vững. Ông cho rằng làn sóng đầu tư mạnh vào AI, đặc biệt là hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu, có thể làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực và gây thêm áp lực lên giá cả. Điều này đặt ra yêu cầu Fed phải tiếp tục kiểm soát nguy cơ nền kinh tế tăng trưởng quá nóng, ngay cả khi AI được kỳ vọng cải thiện năng suất trong dài hạn.

Những phát biểu trên tiếp tục củng cố sự chú ý của thị trường đối với khả năng Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 12, đồng thời khiến diễn biến của đồng USD phụ thuộc nhiều hơn vào các số liệu lạm phát và tín hiệu chính sách sắp tới.