Ảnh minh họa: THU LAN

Trong khi đó, tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt niêm yết giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 27 phút sáng 20/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.286.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.353.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.288.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.355.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 20/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.276.000 đồng/lượng và 1.315.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 34.026.582 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 35.959.913 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.425.000-1.474.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 38.000.000 đồng/kg (mua vào)-39.307.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.512.000 đồng/lượng, bán ra 1.563.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.320.000 đồng/kg (mua vào)-41.680.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 27 phút sáng 20/11 (giờ Việt Nam), giá bạc duy trì đà giảm sâu, neo ở ngưỡng 41,60 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 41,52-46,01 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 20/11. (Nguồn: kitco.com)

Ngay từ trong phiên giao dịch ngày 19/11, giá bạc đã có thời điểm giảm xuống dưới ngưỡng 45 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, trong bối cảnh đồng USD tiếp tục mạnh lên do kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới nhằm đưa lạm phát trở lại gần mục tiêu 2%. Thống đốc FED Christopher Waller cũng cảnh báo áp lực lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi, cho thấy khả năng định chế tài chính này có thể cân nhắc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong tháng 12.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất FED tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng tới là 90%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản ở mức 10%. Lãi suất cao hơn làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, qua đó khiến kim loại quý này kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong bài phân tích trên trang fxempire, chuyên gia Christopher Lewis chỉ ra rằng, giá bạc vẫn chịu áp lực khi lo ngại FED tăng lãi suất lấn át dự báo về tình trạng thâm hụt nguồn cung 35 triệu ounce, khiến các nhịp phục hồi dễ đối mặt với hoạt động bán ra khi giá tiến gần mức 50 USD.

Bạc đang chịu tác động đồng thời của một tổ hợp yếu tố không mấy thuận lợi, và điều này thể hiện rõ qua những khó khăn trong việc định giá trên thị trường. Triển vọng mới nhất của ngành vẫn mô tả thị trường đang trong tình trạng thâm hụt mang tính cơ cấu, nhưng các nhà đầu tư tài chính lại đang mạnh tay hạ định giá kim loại này. Vấn đề quan trọng không phải là nhận định nào trong hai nhận định trên sẽ đúng, mà là liệu tình trạng thiếu hụt được dự báo có đủ lớn, xảy ra đủ sớm và tập trung đúng vào phân khúc của thị trường vật chất để bù đắp hoạt động bán ra do lãi suất và cơ cấu vị thế đầu tư chi phối hay không.

Sản xuất công nghiệp trong các lĩnh vực điện và những ứng dụng khác có thể tăng trưởng trong khi tổng nhu cầu bạc công nghiệp vẫn giảm. Sự khác biệt này cũng làm thay đổi cơ sở của triển vọng tăng giá trong trung hạn. Ông Lewis cho rằng, không thể chỉ lập luận rằng số lượng hệ thống điện mặt trời được lắp đặt tăng lên tất yếu sẽ kéo theo mức tiêu thụ bạc tăng. Sản lượng có thể tăng trong khi lượng bạc sử dụng trên mỗi đơn vị sản phẩm lại giảm. Để có cơ sở đáng tin cậy cho câu chuyện về nhu cầu, các nhà phân tích cần theo dõi cả số lượng sản phẩm được sản xuất và lượng kim loại được sử dụng trong mỗi sản phẩm. Bản cập nhật tháng 11 hiện có cho thấy một số ngành công nghiệp có thể vẫn duy trì được khả năng chống chịu, nhưng chưa đủ cơ sở để gán cho các ngành này một khối lượng tiêu thụ bạc đáng kể mỗi tháng chỉ dựa trên những diễn biến chung.

Trong khi đó, nguồn cung bạc cũng không đột ngột gia tăng để xóa bỏ tình trạng thâm hụt. Viện Bạc dự báo sản lượng khai thác mỏ trong năm nay nhìn chung đi ngang, trong khi hoạt động tái chế tăng 6%. Điều này khiến nguồn bạc phế liệu trở thành một cơ chế cân bằng quan trọng, đặc biệt sau khi giá bạc đạt những mức cực cao hồi đầu năm nay.

Giá cao khuyến khích những người nắm giữ bạc bán bạc cũ, đồng thời thúc đẩy các nhà sản xuất thu hồi kim loại. Tuy nhiên, lượng bạc thu gom được, tốc độ tinh luyện và chủng loại bạc phế liệu sẽ quyết định tốc độ nguồn cung này quay trở lại thị trường. Dù vậy, có một lý do khá rõ ràng giải thích tại sao giá bạc vẫn có thể giảm trong khi cán cân cung cầu vật chất tiếp tục thắt chặt. Các hợp đồng tương lai, sản phẩm giao dịch trên sàn và những tài khoản sử dụng đòn bẩy phản ứng ngay lập tức trước những thay đổi trong điều kiện huy động vốn và khẩu vị rủi ro, trong khi các hợp đồng mua nguyên liệu công nghiệp và sản lượng khai thác mỏ điều chỉnh trong những khoảng thời gian dài hơn nhiều.

Bên cạnh đó, ông Lewis cũng khuyến nghị các nhà đầu tư cần quan tâm đến lãi suất thực tại Mỹ. Xét trên biểu đồ, diễn biến của giá bạc thực sự rất tiêu cực và kim loại này đã nằm dưới ngưỡng 50 USD trong vài phiên gần đây. Ngưỡng 50 USD có thể trở thành vùng kháng cự trong bất kỳ nhịp phục hồi nào và, nói một cách thẳng thắn, đây là kiểu thị trường không có động lực tăng giá thực sự.

Ở thời điểm hiện tại, chuyên gia này cho rằng, bất kỳ nhịp phục hồi nào cũng có thể tạo ra cơ hội bán ra khi xuất hiện những dấu hiệu suy yếu đầu tiên, dựa trên các mô hình diễn biến trong quá khứ. Dù duy trì quan điểm thận trọng trong thời điểm hiện tại, song ông Lewis tin tưởng xét về dài hạn, bạc sẽ tiếp tục lại trở thành một thị trường có xu hướng tăng giá rất mạnh.