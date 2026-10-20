Sáng 20/10, vàng miếng SJC giảm còn 142 triệu đồng/lượng

Sáng 20/10, giá vàng giảm kéo theo lượng khách giao dịch mua vàng tăng.

Chênh lệch hai chiều mua - bán vẫn cao

Theo bảng giá cập nhật lúc 8 giờ 33 phút ngày 20/10 của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 3 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC loại 5 chỉ có giá mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 142,02 triệu đồng/lượng. Loại 0,5 chỉ, 1 chỉ và 2 chỉ có cùng giá mua vào, nhưng giá bán nhỉnh hơn, ở mức 142,03 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trong nước được cập nhật lúc 8 giờ 33 phút. Ảnh chụp màn hình

Ở nhóm vàng nhẫn, SJC niêm yết nhẫn 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ ở mức 138,2 triệu đồng/lượng mua vào, 141,2 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn loại nhỏ 0,3 chỉ và 0,5 chỉ được mua vào cùng mức 138,2 triệu đồng/lượng, bán ra 141,3 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo trọng lượng, một chỉ vàng nhẫn SJC loại thông dụng có giá bán 14,12 triệu đồng; hai chỉ tương ứng 28,24 triệu đồng. Vàng nữ trang SJC 99,99% được niêm yết mua vào 135,7 triệu đồng/lượng, bán ra 140,2 triệu đồng/lượng, chênh lệch 4,5 triệu đồng/lượng.

Theo bảng giá trực tuyến của PNJ và Phú Quý, vàng miếng SJC cùng được niêm yết bán ra ở mức 143,1 triệu đồng/lượng; giá mua vào lần lượt là 140,1 triệu đồng và 139,6 triệu đồng/lượng.

Người mua cần lưu ý chênh lệch giá mua – bán, tiền công và chính sách thu đổi khi chọn trang sức vàng.

Với phân khúc vàng nhẫn 99,99%, nhẫn trơn PNJ có giá 139,4 - 142,4 triệu đồng/lượng, còn nhẫn tròn Phú Quý ở mức 139,6 - 142,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Riêng vàng nữ trang 99,99% tại PNJ được niêm yết ở mức 136,5 - 141 triệu đồng/lượng.

Đại diện cửa hàng vàng Mi Hồng, TP Hồ Chí Minh cho biết, sức mua sáng 20/10 tăng do nhiều khách chọn vàng làm quà tặng mẹ, vợ và người thân nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam. Khách mua phổ biến từ 1 - 2 chỉ, phù hợp khả năng chi trả, đồng thời có thể giữ làm tài sản tích lũy. Các sản phẩm trọng lượng nhỏ được khách quan tâm trong dịp này.

Các mặt hàng vàng trang sức khá đa dạng cho khách hàng chọn lựa.

Theo đó, dù giá vàng đi xuống, chênh lệch mua – bán vẫn khá lớn. Với vàng nhẫn SJC, khoảng cách 3 triệu đồng/lượng tương đương 300.000 đồng/chỉ. Người mua cần phân biệt giá doanh nghiệp mua vào và giá bán ra, đồng thời kiểm tra trọng lượng, hàm lượng vàng, tiền công cùng điều kiện thu đổi khi lựa chọn sản phẩm làm quà tặng.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong bối cảnh giá vàng giảm liên tục, người mua cần thận trọng, tránh vội vàng bắt đáy hoặc kỳ vọng giá sớm phục hồi. Chênh lệch mua – bán còn cao khiến giao dịch ngắn hạn dễ phát sinh thua lỗ. Người có nhu cầu tích lũy nên cân nhắc mua từng phần bằng tiền nhàn rỗi, không vay mượn hoặc dồn toàn bộ tiền tiết kiệm vào vàng. Với nhu cầu làm quà tặng, khách hàng cần chọn sản phẩm phù hợp ngân sách, kiểm tra tiền công, hóa đơn và chính sách thu đổi trước khi mua.

Giá vàng thế giới giảm, dòng tiền đầu tư vẫn duy trì

Rạng sáng 20/10, giá vàng thế giới giao dịch quanh mức 4.143 USD/ounce, giảm khoảng 23 USD/ounce so với sáng hôm trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,38 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế, phí. So với giá vàng miếng SJC bán ra 142 triệu đồng/lượng trong nước, giá thế giới quy đổi thấp hơn khoảng 11,62 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng tiếp tục chịu tác động từ lạm phát, giá năng lượng và kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Biến động của đồng USD, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cũng ảnh hưởng đến quyết định nắm giữ kim loại quý. Dù giá điều chỉnh, dòng vốn vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng vẫn cho thấy nhu cầu đầu tư còn hiện diện.

Theo báo cáo phân tích kim loại quý của Heraeus, giá vàng có thời điểm xuống dưới 4.100 USD/ounce sau khi Mỹ công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 9. Phản ứng ban đầu khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, tạo áp lực lên vàng. Sau đó, khi kỳ vọng tăng lãi suất dịu lại, hai yếu tố này hạ nhiệt, hỗ trợ vàng phục hồi về trên ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng giao ngay trong phiên giao dịch tối 19/10 (giờ New York). Ảnh chụp màn hình: Kitco

Số liệu Bloomberg được Heraeus dẫn lại cho thấy, lượng vàng các quỹ ETF nắm giữ đạt 101,3 triệu ounce vào ngày 8/10, mức cao nhất từ đầu năm 2026. Con số này tăng 5,3% so với mức thấp ngày 20/7. Diễn biến cho thấy một bộ phận nhà đầu tư vẫn duy trì hoặc tăng lượng vàng nắm giữ trong những đợt giá giảm.

Đối với nhu cầu dự trữ, Heraeus lưu ý cần thận trọng khi đánh giá việc ngân hàng trung ương điều chỉnh danh mục. Kế hoạch giảm tỷ trọng vàng trong dự trữ quốc tế của Kazakhstan chủ yếu nhằm tái cân bằng cơ cấu tài sản, chưa đủ cơ sở để kết luận xu hướng mua vàng của các ngân hàng trung ương đã đảo chiều.

Giá vàng miếng SJC sáng 20/10 được niêm yết ở mức 139 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng bán ra.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách vàng và bạc của Metals Focus, nhận định đợt điều chỉnh chưa đồng nghĩa thị trường bước vào chu kỳ giảm kéo dài. Hoạt động mua của các tổ chức đầu tư và ngân hàng trung ương vẫn tạo lực đỡ, nhất là khi giá tiến gần 4.000 USD/ounce. Tuy nhiên, căng thẳng Trung Đông, giá năng lượng và lạm phát có thể trì hoãn phục hồi.

Về dài hạn, Metals Focus dự báo giá vàng bình quân năm 2027 có thể đạt 5.330 USD/ounce và tiến sát 6.000 USD/ounce trong quý IV. Đây là kịch bản dự báo, không phải mức giá chắc chắn. Trong ngắn hạn, nhà đầu tư tiếp tục theo dõi đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ và tín hiệu từ Fed để đánh giá hướng đi của giá vàng.