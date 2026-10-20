Sáng 20/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng

Đồng USD biến động trái chiều trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Ba (20/10) tại châu Á, khi sự phục hồi khiêm tốn của niềm tin nhà đầu tư hỗ trợ các đồng tiền có lợi suất cao hơn. Tuy nhiên, rủi ro chính trị gia tăng tại châu Âu tiếp tục khiến giới giao dịch thận trọng.

Đồng euro ổn định ở mức 1,1216 USD, trong khi đồng bảng Anh tăng 0,1% lên 1,3308 USD. Đồng đô la Australia tăng 0,1% lên 0,6986 USD, còn đồng đô la New Zealand nhích 0,1% lên 0,5668 USD.

So với đồng yen Nhật, đồng USD gần như đi ngang ở mức 158,56 yen trước phiên đấu giá trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 20 năm.

Ông Chris Weston, Giám đốc nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, nhận định: “Thị trường ngoại hối phản ánh sự cải thiện trong khẩu vị rủi ro, khi các đồng tiền có lợi thế về chênh lệch lãi suất thu hút lực mua”.

“Tình hình tại châu Âu kém thuyết phục hơn”, ông Weston cho biết. “Rủi ro nợ chính phủ Pháp rõ ràng đang được phản ánh vào giá cổ phiếu châu Âu, nhưng khả năng chống chịu của đồng euro cho thấy các nhà giao dịch chưa coi đây là vấn đề mang tính hệ thống của châu Âu”.

Hôm thứ Hai (19/10), giới chức Pháp đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số thành phố sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc đẩy những tháng cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron vào tình trạng hỗn loạn.

Tại Italy, chính phủ cho biết sẽ triển khai 500 binh sĩ sau hai ngày xảy ra bất ổn.

Các nhà phân tích của ING nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng: “Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức tiếp tục chịu áp lực nới rộng trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực thu hút sự chú ý của truyền thông”.

“Ngày thứ Ba có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều thông tin liên quan đến ngân sách năm 2027, khi Quốc hội Pháp dự kiến tiến hành cuộc bỏ phiếu chính thức đầu tiên đối với phần thu ngân sách trong dự luật tài chính”.

Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng 9,9 điểm cơ bản trong phiên thứ Hai, lên 147,3 điểm cơ bản. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đi ngang ở mức 5,131%.

Chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, đã chấm dứt chuỗi hai phiên giảm liên tiếp trong ngày thứ Hai, tăng 0,2% lên 101,98 điểm.

So với đồng nhân dân tệ Trung Quốc, đồng USD gần như đi ngang ở mức 6,6811 nhân dân tệ trên thị trường quốc tế, sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.