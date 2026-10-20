Sáng 20/10, giá bạc quay đầu giảm

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Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 15 phút sáng 20/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.739.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.807.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.741.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.809.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 20/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 20/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.981.000 đồng/lượng và 2.042.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 52.906.534 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 54.533.197 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.978.000-2.039.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.747.000 đồng/kg (mua vào)-54.373.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.983.000 đồng/lượng, bán ra 2.043.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 52.880.000 đồng/kg (mua vào)-54.480.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 15 phút sáng 20/10 (giờ Việt Nam), giá bạc quay đầu giảm về ngưỡng 56,98 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 56,27-57,96 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 20/10. (Nguồn: kitco.com)

Tình trạng sụt giảm của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm giá dầu duy trì ở mức cao làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn. Trong khi đó, sự mạnh lên của đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng cũng được coi là các yếu tố gây sức ép lên giá kim loại trắng.

Hiện giá dầu vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại Trung Đông và Đông Âu, trong khi Iran tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới; trong khi thị trường đánh giá xác suất tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 94%.

Ở diễn biến khác, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) được kỳ vọng sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất bổ sung 25 điểm cơ bản trong năm nay để ứng phó với áp lực lạm phát dai dẳng. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cũng nhận định lạm phát cơ bản đã “khá gần” mục tiêu 2% của ngân hàng Trung ương, qua đó phát tín hiệu về khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo phân tích của chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc duy trì trong vùng cầu 55-60 USD khi lợi suất thực giảm và hoạt động sản xuất tại Mỹ cải thiện, hỗ trợ lực mua; mặc dù việc giá bạc bị đẩy xuống dưới ngưỡng 55 USD vẫn là một rủi ro cần tính đến.

Thị trường bạc bước vào tuần giao dịch này với hai yếu tố chi phối cơ bản bao gồm hoạt động sản xuất được đo lường tại Mỹ cải thiện và lợi suất thực trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp tục giảm. Dấu hiệu về sự cải thiện của hoạt động công nghiệp đã được củng cố vào cuối tuần trước , khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đưa ra báo cáo sản lượng ngành sản xuất tăng 0,3% trong tháng 9. Điều này mang lại triển vọng nhu cầu thuận lợi hơn đôi chút so với giả định rằng hoạt động sản xuất sẽ suy yếu liên tục. Tuy nhiên, ông Lewis cho rằng, số liệu này không trực tiếp đo lường lượng bạc được mua vào, cũng không xác định phản ứng của giá bạc.

Các chi tiết cụ thể giúp đánh giá triển vọng công nghiệp rõ ràng hơn. Sản lượng hàng hóa lâu bền tăng 0,1%, trong khi sản lượng hàng hóa không lâu bền tăng 0,4%. Thiết bị điện, đồ gia dụng và linh kiện là một số ngành hàng hóa lâu bền ghi nhận mức tăng ít nhất 1%. Tuy nhiên, sản lượng xe cơ giới và phụ tùng giảm 3%. Sự khác biệt này cho thấy hoạt động sản xuất nói chung có thể cải thiện trong khi một số thị trường đầu ra quan trọng vẫn suy yếu.

Vai trò của bạc trong công nghiệp mang tính cơ cấu. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), mạch điện, pin và pin mặt trời là một số thành phần quan trọng trong hoạt động sản xuất có sử dụng nhiều bạc. Điều này giúp lý giải vì sao cần chú ý đến hoạt động sản xuất và chi tiêu đầu tư bên cạnh các điều kiện tiền tệ. Xét theo khía cạnh này, bạc có những đặc điểm khá khác biệt so với vàng.

Theo phân tích của ông Lewis, bạc hiện nằm trong một vùng cầu lớn, kéo dài từ 55 USD ở đáy đến 60 USD ở đỉnh. Giá đang ở gần giữa vùng này, vì vậy cần theo dõi diễn biến thị trường trong vài ngày tới, với kỳ vọng vùng giá này sẽ có lực hỗ trợ đáng kể.

Chuyên gia này cho rằng, các nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn đang tạo cơ hội mua vào đối với bạc. Tuy nhiên, thị trường đang biến động giằng co và phần nào đi ngang, nên không kỳ vọng những biến động lớn. Dù vậy, việc giá phá vỡ xuống dưới ngưỡng 55 USD sẽ là kịch bản rất tiêu cực đối với bạc.