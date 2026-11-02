Sáng 2/11: Tỷ giá trung tâm giảm 6 đồng

USD và các đồng tiền chủ chốt khác giao dịch trong biên độ hẹp sáng thứ Hai (2/11), khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ diễn ra trong tuần này. Kết quả bầu cử có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Quốc hội cũng như quyền kiểm soát các quyết định liên quan đến ngân sách liên bang.

Trên thị trường tiền điện tử, bitcoin và ether tiếp tục chịu áp lực sau vụ đánh cắp tiền điện tử trị giá6,3 tỷ USD xảy ra vào tuần trước tại Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho một tuần có nhiều sự kiện quan trọng, nổi bật là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, số liệu việc làm tháng 10 của nước này và các quyết định lãi suất của ngân hàng trung ương Anh, Australia, Na Uy và Thụy Điển.

Trước những sự kiện trên, euro giao dịch gần mức thấp nhất trong 17 tháng, ở 1,1159 USD/EUR vào đầu phiên châu Á. Đồng tiền chung châu Âu chịu sức ép sau khi Fitch Ratings hạ triển vọng tín nhiệm của Pháp từ “Ổn định” xuống “Tiêu cực” sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Sáu (30/10).

Trong khi đó, đồng bảng Anh gần như không thay đổi ở mức 1,3387 USD/GBP, còn chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, ổn định ở mức 101,94 điểm.

Cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày thứ Ba (3/11) để quyết định liệu đảng Dân chủ có thể giành lại quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Cộng hòa hay không. Theo các dự báo phổ biến, đảng Dân chủ có nhiều khả năng giành chiến thắng tại Hạ viện, trong khi kết quả tại Thượng viện vẫn khó đoán.

Eric Robertsen, Giám đốc nghiên cứu toàn cầu kiêm chiến lược gia trưởng tại Standard Chartered, nhận định: “Thách thức trong việc phân tích kết quả bầu cử là các cuộc thăm dò cho thấy tâm lý phản đối những người đang nắm quyền khá mạnh, nhưng điều đó không phải lúc nào cũng chuyển thành kết quả bầu cử thực tế, như chúng ta đã chứng kiến tại Brazil và gần đây là Israel”.

Theo Robertsen, nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát lưỡng viện, các kế hoạch đầu tư vốn vào trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gặp thêm trở ngại ở cấp bang. Đồng thời, cuộc tranh luận tiếp theo về việc nâng trần nợ công của Mỹ có thể trở thành một trong những cuộc tranh luận gay gắt nhất trong lịch sử gần đây.

Trong khi đó, Andreja Cobeljic, Giám đốc giao dịch phái sinh tại AMINA Bank, cho biết các quỹ phòng hộ đã chịu “những khoản thua lỗ đáng kể” trong tháng 10, khiến thị trường còn rất ít khả năng hấp thụ những diễn biến bất ngờ từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Trên thị trường ngoại hối, yên Nhật giảm 0,15% so với USD, đưa tỷ giá lên mức 157,78 JPY/USD.

Đô la Australia đi ngang ở mức 0,7033 USD/AUD trước quyết định chính sách tiền tệ dự kiến công bố vào thứ Ba (3/11).

Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) được dự báo rộng rãi sẽ nâng lãi suất điều hành lên 4,85%, mức cao nhất trong gần hai thập kỷ. Theo đó, đô la New Zealand giảm 0,11% xuống 0,5625 USD/NZD, sau khi mất 1,2% trong tuần trước do quyết định bất ngờ giữ nguyên lãi suất của ngân hàng trung ương nước này.