Sáng 2/11: Giá bạc thế giới phục hồi lên ngưỡng gần 50 USD/ounce

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, các doanh nghiệp trong nước cũng điều chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 14 phút sáng 2/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.530.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.597.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.532.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.599.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 2/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 2/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.587.000 đồng/lượng và 1.867.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 42.319.894 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 43.626.558 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.597.000-1.647.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.587.000 đồng/kg (mua vào)-43.920.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.611.000 đồng/lượng, bán ra 1.665.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 42.960.000 đồng/kg (mua vào)-44.400.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 14 phút sáng 2/11 (giờ Việt Nam), giá bạc phục hồi so kết phiên giao dịch tuần trước, neo ở ngưỡng 49,82 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 49,01-50,34 USD/ounce. Sự phục hồi của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm giá dầu giảm giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát và khả năng tăng lãi suất.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 2/11. (Nguồn: kitco.com)

Giá dầu giảm trong bối cảnh xuất hiện những dấu hiệu cho thấy các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được tiến hành nhằm ngăn chặn khả năng Mỹ nối lại hành động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã để ngỏ kịch bản nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran sau cuộc bỏ phiếu, trong khi Tehran cảnh báo sẽ có hành động trả đũa trên diện rộng hơn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo việc làm được theo dõi sát sao của Mỹ trong tuần này để có thêm thông tin về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Hiện thị trường đánh giá xác suất FED tăng lãi suất trong tháng 12 ở mức khoảng 75%.

Tuần trước, bạc chịu áp lực bán đáng kể khi những lo ngại dai dẳng về lạm phát do năng lượng thúc đẩy kỳ vọng FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đợt bán tháo cổ phiếu trên toàn cầu, xuất phát từ những lo ngại liên quan trí tuệ nhân tạo, cũng khiến các nhà đầu tư thanh lý lượng bạc nắm giữ để bù đắp thua lỗ ở những tài sản khác.

Trang fxempire.com dẫn phân tích của chuyên gia Muhammad Umair cho rằng, giá bạc chịu áp lực và giảm 8,84% trong tuần qua, khi các cổ phiếu công nghệ bị bán tháo. Giá dầu cao cũng làm gia tăng lo ngại về lạm phát và có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao. Tuy nhiên, các kế hoạch chi tiêu lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI) của doanh nghiệp có thể tạo ra nhu cầu mạnh đối với bạc dùng trong phần cứng máy tính và hệ thống điện. Hiện tại, bạc vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn và đang kiểm định vùng hỗ trợ quan trọng 48-50 USD.

Theo quan điểm của chuyên gia Umair, áp lực bán có thể tiếp tục đẩy giá xuống thấp hơn trong ngắn hạn. Nếu giá bạc giảm về vùng 45 USD rồi phục hồi và đóng cửa trên ngưỡng 60 USD, khả năng hình thành đáy sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu giá phá vỡ rõ ràng xuống dưới ngưỡng 45 USD, nhiều khả năng giá bạc sẽ tiếp tục quay đầu về vùng 35-37 USD, được xác định bởi vùng kháng cự trong giai đoạn từ tháng 2/2012 đến tháng 10/2012. Vùng này nhiều khả năng sẽ được xem là hỗ trợ dài hạn trên thị trường bạc.

Bất chấp đợt giảm mạnh của giá bạc, cấu trúc giá tổng thể vẫn duy trì xu hướng tăng mạnh. Cấu trúc tăng này được hình thành từ các mô hình vai đầu vai ngược trong giai đoạn từ tháng 12/2020 đến tháng 5/2024. Biểu đồ tuần của bạc giao ngay cũng cho thấy áp lực giảm giá mạnh khi các cổ phiếu công nghệ tiếp tục bị bán tháo.

Theo ông Umair, giá bạc vẫn chịu áp lực khi đợt bán tháo cổ phiếu công nghệ tiếp diễn. Môi trường lạm phát cao cũng gây sức ép lên giá bạc do kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao.

Tuy nhiên, làn sóng chi tiêu cho AI được dự báo sẽ tiếp tục khi các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn cam kết chi tiêu vốn rất lớn trong quý IV. Điều này nhiều khả năng sẽ thúc đẩy các ngành công nghiệp nặng và xây dựng, đồng thời hỗ trợ nền kinh tế. Sự thúc đẩy mạnh mẽ đối với hoạt động công nghiệp nhiều khả năng sẽ hỗ trợ nhu cầu bạc, với vai trò là một kim loại công nghiệp.

Do đó, ông Umair tin rằng, triển vọng dài hạn của bạc vẫn rất tích cực và đợt suy yếu hiện tại có thể được xem là cơ hội tốt để các nhà đầu tư dài hạn tích lũy ở những mức giá thấp hơn.

Theo tính toán của chuyên gia này, giá bạc đang tiến gần vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 48-50 USD. Tuy nhiên, áp lực bán mạnh trong ngắn và trung hạn cho thấy giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn trong ngắn hạn. Việc giá bạc giao ngay phá vỡ xuống dưới ngưỡng 48 USD có thể mở đường cho đà giảm tiếp diễn về vùng hỗ trợ 44-45 USD. Ở chiều ngược lại, giá bạc cần đạt mức đóng cửa trên ngưỡng 60 USD để cho thấy khả năng phục hồi của kim loại trắng.