Sáng 2/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.636 đồng

Đồng USD tiếp tục tăng trong sáng 2/10, nối dài đà đi lên của những phiên gần đây khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao. Chỉ số DXY có thời điểm lên khoảng 102,04 điểm; euro giảm xuống dưới 1,1215 USD/EUR, trong khi bảng Anh và yên Nhật cũng chịu sức ép từ đồng bạc xanh mạnh lên.

Trước đó, DXY đã chạm 101,66 điểm, mức cao nhất kể từ cuối tháng 6. Diễn biến này cho thấy thị trường đang phản ứng nhiều hơn với lợi suất trái phiếu dài hạn và triển vọng lãi suất Mỹ, dù số liệu lạm phát tháng 8 thấp hơn dự kiến đã làm giảm bớt khả năng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10.

Ông Ray Attrill, Trưởng bộ phận chiến lược ngoại hối tại National Australia Bank, nhận định đồng USD hiện nhạy cảm hơn với diễn biến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm so với kỳ vọng về thời điểm Fed tăng lãi suất tiếp theo.

Giá dầu tiếp tục nhích lên trong sáng 2/10 khi căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Brent kỳ hạn gần nhất giao dịch quanh 102,42 USD/thùng, tăng khoảng 0,1%, còn WTI ở khoảng 92,94 USD/thùng, cũng tăng 0,1%.

Thị trường đang theo dõi sát việc Mỹ tăng hiện diện quân sự trong khu vực, trong đó Lầu Năm Góc đã điều thêm tàu sân bay và lực lượng tới Trung Đông. ANZ Research cho rằng những tín hiệu cho thấy Mỹ có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran đang làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung dầu, qua đó giữ giá dầu ở mức cao và khiến biến động ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị.