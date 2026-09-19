Sáng 19/9: Giá vàng thế giới tăng mạnh, trong nước giá vàng nhẫn vượt vàng miếng

Tuy nhiên nếu so với sáng 18/9, giá vàng sáng 19/9 vẫn tăng 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán ra.

Theo đó, phiên sáng 19/9, Công ty SJC vẫn niêm yết là 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với kết phiên ngày 18/9. Nếu so với giá vàng thế giới giao ngay đạt 4.377 USD/ounce, giá vàng trong nước đang đắt hơn là 6,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Tại thị trường vàng nhẫn, giá vàng tại SJC mua vào và bán ra là 144,1 - 147,1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên ở Doji, giá vàng mua vào 144 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng/lượng. Như vậy, vàng nhẫn tại một số doanh nghiệp đang cao hơn vàng miếng SJC gần 500.000 đồng/lượng.

Như vậy, trong khoảng 1 tháng trở lại đây, giá vàng bán ra vẫn dao động ở mức 142 - 150 triệu đồng/lượng. Nếu so với thời điểm mua vàng ở tháng 1 và 2/2026, nhiều người dân mua vàng ở đỉnh lên tới 190 triệu đồng/lượng, vẫn bị lỗ từ 46 – 50 triệu đồng/lượng. Có những thời điểm, dù giá vàng có lúc duy trì rất thấp nhưng sức mua rất yếu.

Giá vàng thế giới phục hồi trong tuần qua, chấm dứt chuỗi ba tuần, trong bối cảnh giá dầu hạ nhiệt, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm và nhà đầu tư giảm bớt áp lực bán sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo trang Kitco, giá vàng giao ngay khởi đầu tuần ở mức khoảng 4.340 USD/ounce, sau đó giảm xuống gần 4.279 USD/ounce trong ngày 16/9, mức thấp nhất trong hơn một tháng. Đà giảm diễn ra khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, trong khi thị trường gần như chắc chắn Fed sẽ nâng lãi suất.

Ngày 17/9, Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa biên độ lãi suất mục tiêu lên 3,75 - 4%. Sau quyết định này, giá vàng tiếp tục giảm và chạm mức thấp trong tuần khoảng 4.262 USD/ounce. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng phục hồi khi giá dầu giảm, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt.

Đến cuối tuần, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh 4.377 USD/ounce, tăng khoảng 0,9% trong tuần, qua đó chấm dứt chuỗi ba tuần giảm liên tiếp.

Ông Chris Gaffney, Chủ tịch EverBank World Markets, cho rằng giá dầu giảm đã làm dịu lo ngại lạm phát - một trong những yếu tố gây sức ép lên vàng trước đó. Đồng thời, các nhà đầu tư từng đặt cược vào khả năng giá vàng giảm sau quyết định của Fed đã nhanh chóng đóng các vị thế bán, góp phần thúc đẩy đà phục hồi của kim loại quý.

Một yếu tố đáng chú ý là vàng vẫn giữ được sức mạnh dù Fed vừa tăng lãi suất và phát tín hiệu có thể tiếp tục thắt chặt chính sách. Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định diễn biến này cho thấy chính sách tiền tệ của Fed phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư vẫn tương đối vững, thể hiện qua lượng vàng nắm giữ tại các quỹ ETF vàng tăng lên mức cao nhất trong 7 tháng.

Theo ông Chris Vecchio, Trưởng bộ phận chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, các yếu tố hỗ trợ vàng không chỉ nằm ở chính sách lãi suất mà còn liên quan đến những vấn đề tài khóa của Mỹ, lạm phát kéo dài và nhu cầu đối với đồng USD. Điều này giúp vàng duy trì sức hút ngay cả khi lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao.

Theo khảo sát hàng tuần của Kitco News, toàn bộ 16 chuyên gia Phố Wall tham gia khảo sát đều dự báo giá vàng tăng trong tuần tới. Trong số 220 nhà đầu tư cá nhân tham gia khảo sát, 58% cũng kỳ vọng giá vàng đi lên.

Về kỹ thuật, ông Gaffney cho rằng vàng đang kiểm tra vùng kháng cự 4.400 - 4.440 USD/ounce. Nếu vượt được vùng này, giá có thể mở ra dư địa tăng tiếp. Ông Hansen cũng theo dõi vùng 4.420 - 4.440 USD/ounce. Theo ông, một cú bứt phá rõ ràng qua vùng này có thể củng cố khả năng vàng hướng tới vùng 4.540 USD/ounce, tương ứng đường trung bình động 200 ngày.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, cho rằng vàng có thể đã hình thành vùng đáy trong ngắn hạn và tiếp tục nhích lên nếu các điều kiện hỗ trợ được duy trì. Ông lưu ý giá vàng hiện dao động quanh 4.300 - 4.400 USD/ounce, cao hơn đáng kể so với vùng khoảng 4.000 USD/ounce hồi mùa Hè.

Tuần tới, thị trường sẽ tương đối ít dữ liệu kinh tế quan trọng. Nhà đầu tư sẽ theo dõi chỉ số PMI sơ bộ của S&P Global, quyết định chính sách của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và chỉ số tâm lý người tiêu dùng Michigan. Bên cạnh đó, diễn biến của giá dầu, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ vẫn được xem là những yếu tố quan trọng đối với giá vàng.