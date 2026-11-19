Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục tăng giá khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 10 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) củng cố kỳ vọng nâng lãi suất trong thời gian tới. Chỉ số USD Index (DXY) tăng khoảng 0,31 điểm lên 103,87 điểm trong phiên giao dịch ngày 18/11. Đồng euro giảm khoảng 0,0033 USD xuống 1,0965 USD/EUR, bảng Anh giảm khoảng 0,0066 USD xuống 1,3139 USD/GBP, trong khi đồng yên Nhật ổn định quanh mức 159,40 USD/JPY vào đầu phiên châu Á ngày 19/11.

Đáng chú ý, Thống đốc Fed Christopher Waller đề cập khả năng nâng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong tháng 12 để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, ông Jeffrey Roach, chuyên gia kinh tế trưởng tại LPL Financial, dự báo Fed sẽ chỉ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng tới do áp lực lạm phát có thể dịu bớt trong tháng 11 và tháng 12, song chính sách tiền tệ nhiều khả năng tiếp tục được thắt chặt trong quý I/2027.

Bên cạnh những phát biểu của các quan chức Fed, các dữ liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ cũng củng cố kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ. Doanh số bán lẻ tháng 10 tăng 0,2%, phù hợp với dự báo của thị trường, trong khi giá nhập khẩu tăng 1,1%, cao hơn mức dự báo 0,7%. Ông Henry Russell, chuyên gia kinh tế tại ANZ, cho rằng sức cầu nội địa của Mỹ vẫn ở mức cao và Fed cần tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát áp lực lạm phát do cầu kéo.

Biên bản cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed cũng cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều nhất trí rằng việc tiếp tục nâng lãi suất là cần thiết nếu nền kinh tế diễn biến đúng như dự báo. Một số quan chức lo ngại lạm phát có thể kéo dài hơn dự kiến, đòi hỏi chính sách tiền tệ phải được thắt chặt ở mức cao hơn. Những quan điểm này có thể trở thành nội dung thảo luận đáng chú ý tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 8-9/12.

Tại Nhật Bản, triển vọng thắt chặt chính sách tiền tệ cũng tiếp tục được củng cố. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiếp tục nâng lãi suất, đồng thời duy trì lạm phát cơ bản quanh mục tiêu 2%. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản trong tháng 10 tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ nhu cầu mạnh đối với các sản phẩm liên quan đến chất bán dẫn. Mặc dù vậy, đồng yên vẫn chưa ghi nhận sự phục hồi đáng kể trước đà tăng giá của đồng bạc xanh.