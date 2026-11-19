Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng ở mức 133,7 triệu đồng/lượng mua vào và 136,7 triệu đồng/lượng bán ra. So với cuối ngày 18/11, cả hai chiều mua vào và bán ra đều giảm 500.000 đồng/lượng.

Phú Quý mua vào và bán ra là 133 - 136,7 triệu đồng/lượng, tăng giá mua vào là 1 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng 18/11. Trước đó, hệ thống này giao dịch là 134 - 137,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá bán ra vàng SJC đã lùi về mức 136,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động từ 133 - 133,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt giảm khi mở phiên sáng 19/11. Công ty SJC giảm 500.000 đồng/lượng khi giá mua vào còn 132,5 triệu đồng/lượng, bán ra 136,5 triệu đồng/lượng; Công ty Phú Quý giảm 200.000 đồng/lượng với giá mua vào 133,3 triệu đồng, bán ra 136 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng đi xuống, giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc đầu giờ sáng 19/11, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,390 triệu đồng/lượng mua vào và 1,433 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 0,69% so với cuối ngày 18/11.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 18/11. Giá vàng giao ngay có thời điểm mất hơn 3%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025.

Cụ thể, vào cuối phiên 18/11 theo giờ GMT (tức sáng 19/11 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 3,2%, xuống còn 3.726,19 USD/ounce. Trong phiên, kim loại quý này có thời điểm chạm 3.719,55 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn cũng giảm 3,2%, chốt phiên ở mức 3.741,90 USD/ounce.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm gia tăng kỳ vọng về khả năng nâng lãi suất. Điều này thúc đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, tạo thêm sức ép đối với giá vàng.

Theo chuyên gia vàng Phan Dũng Khánh, dù giá vàng đang ở mức thấp nhất trong năm nhưng nhà đầu tư không nên vội vàng xuống tiền mua vào. Trong những ngày qua, dù xuất hiện các thông tin hỗ trợ vàng và bạc tăng giá, nhưng kim loại quý vẫn không có phản ứng tích cực, do đang trong chu kỳ đi xuống. Với những người đang nắm giữ vàng và bạc, việc bán ra ở thời điểm này cũng đã quá muộn vì giá giảm quá sâu.

Chuyên gia này cho rằng, dòng tiền đổ vào kênh kim loại quý trên thị trường thế giới đã suy giảm trong thời gian qua. Vì vậy, vàng sẽ khó có thể nhanh chóng tái lập những mức giá kỷ lục trước đây.

Tỷ giá USD và Nhân dân tệ tăng tại các ngân hàng

Sáng 19/11, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ở mức 25.646 VND/USD, giảm 10 đồng so với sáng 18/11. Với biên độ giao dịch ±5%, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại dao động trong khoảng 24.364 - 26.928 VND/USD.

Tuy nhiên, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại lại điều chỉnh tăng. Lúc 8h15, Vietcombank niêm yết USD ở mức 25.540 - 25.920 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với sáng 18/11. BIDV cũng tăng 30 đồng ở cả hai chiều, lên cùng mức giá trên.

Đối với đồng Nhân dân tệ (NDT), Vietcombank niêm yết ở mức 3.798 - 3.920 VND/NDT, tăng 6 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, đồng tiền này được giao dịch ở mức 3.784 - 3.930 VND/NDT, tăng 3 đồng ở chiều mua vào và 4 đồng ở chiều bán ra so với sáng 18/11.