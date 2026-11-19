Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Trong khi đó, giá bạc trong nước ghi nhận những diễn biến trái chiều khi trang Vietnam Metals Exchange, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và Ancarat niêm yết giá bạc giảm còn Sacombank lại niêm yết giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 9 giờ 29 phút sáng 19/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.382.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.450.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.384.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.452.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 19/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 19/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.386.000 đồng/lượng và 1.429.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 36.959.980 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 38.106.571 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.541.000-1.589.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.093.000 đồng/kg (mua vào)-42.373.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.572.000 đồng/lượng, bán ra 1.623.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.920.000 đồng/kg (mua vào)-43.280.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 9 giờ 29 phút sáng 19/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục giảm so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 45,32 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 44,64-47,74 USD/ounce.

Trong ngày 18/11, giá bạc thế giới cũng giữ mức ổn định trên ngưỡng 45 USD/ounce, duy trì vùng dao động gần mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, khi đồng USD tiếp tục mạnh lên trước kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 19/11. (Nguồn: kitco.com)

Biên bản cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất trong những tháng tới nhằm đưa lạm phát trở lại gần mục tiêu 2%.

Thống đốc FED Christopher Waller cũng cảnh báo áp lực lạm phát đang diễn biến theo chiều hướng bất lợi, cho thấy định chế tài chính này có thể cân nhắc mức tăng lãi suất mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản, trong tháng 12.

Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự báo xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng tới là 90%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản ở mức 10%.

Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lãi như bạc, khiến kim loại quý này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Trong bài phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Christopher Lewis chỉ ra rằng, giá bạc tiến sát vùng hỗ trợ quan trọng 45 USD khi lợi suất thực ở mức cao, vị thế đầu cơ suy yếu và số liệu công nghiệp trái chiều tiếp tục củng cố áp lực giảm giá.

Thông tin mới quan trọng nhất để đánh giá thị trường bạc là Báo cáo sản xuất công nghiệp do FED vừa công bố. Theo đó, Báo cáo G.17 của FED cho thấy sản lượng công nghiệp của Mỹ giảm 0,4% trong tháng 10, sau khi tăng 0,7% trong tháng 9. Trong các cấu phần chính, sản lượng chế tạo tăng 0,3%, trong khi khai khoáng giảm 0,8% và ngành dịch vụ tiện ích giảm 4,3%. Sự phân hóa này rất đáng chú ý, bởi mức giảm chung không phản ánh sự suy sụp đồng đều của hoạt động sản xuất tại các nhà máy, nhưng mức tăng của ngành chế tạo cũng khá khiêm tốn.

Đối với triển vọng công nghiệp của bạc, ông Lewis cho rằng, hoạt động chế tạo có ý nghĩa quan trọng hơn chỉ số sản xuất công nghiệp tổng hợp, nhưng đây vẫn không phải là thước đo trực tiếp về lượng bạc tiêu thụ.

Theo thông tin từ FED, sản lượng chế tạo hàng hóa lâu bền tăng 0,5% trong tháng 10, dẫn đầu là mức tăng 4,4% của ngành xe cơ giới và phụ tùng. Sản lượng chế tạo hàng hóa không lâu bền không thay đổi. Số liệu theo nhóm thị trường cho thấy thiết bị kinh doanh tăng 1%, trong khi hàng tiêu dùng giảm 0,7% và vật liệu giảm 0,7%.

Diễn biến không đồng đều này không cung cấp cơ sở thực sự để khẳng định các ngành sử dụng bạc đang tăng tốc trên diện rộng. Mặc dù thiết bị điện, điện tử và các tấm pin mặt trời là những lĩnh vực sử dụng bạc đáng kể, song Báo cáo G.17 không công bố số ounce bạc được mua hoặc đưa vào sử dụng trong các sản phẩm đó.

Theo ông Lewis, bạc có thể phản ứng khác với vàng do được sử dụng trong công nghiệp. Trong một số thời điểm, yếu tố thanh khoản và vị thế trên thị trường có ảnh hưởng lớn hơn. Rõ ràng, mối quan hệ giữa lợi suất và giá bạc không cố định. Bản thân yếu tố này không nhất thiết xác định được xu hướng song lại đóng vai trò rất quan trọng đối với giá bạc.

Trong khi đó, báo cáo mới nhất của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Mỹ cung cấp bức tranh về vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai tại một thời điểm cụ thể. Tính đến ngày 10/11, các nhà giao dịch phi thương mại nắm giữ 36.151 hợp đồng mua và 16.787 hợp đồng bán bạc trên COMEX, tương ứng vị thế mua ròng 19.364 hợp đồng. So với tuần trước đó, số hợp đồng mua giảm 851, trong khi số hợp đồng bán tăng 1.036, khiến vị thế mua ròng giảm 1.887 hợp đồng.

Theo phân tích của ông Lewis, đây là mức giảm tương đối khiêm tốn trong mức độ tiếp xúc với các vị thế đầu cơ theo hướng giá tăng, chứ không phải bằng chứng cho thấy toàn bộ thị trường đầu tư đã chuyển sang xu hướng giảm giá.

Ở thời điểm này, giá bạc đang đứng trước nguy cơ kiểm định ngưỡng 45 USD. Quan sát các biểu đồ cũ, đây là mức từng đóng vai trò kháng cự và hỗ trợ trong dài hạn. Vì vậy, ông Lewis cho rằng, sẽ rất đáng chú ý nếu ký ức thị trường về ngưỡng giá này phát huy tác động. Nếu giá để mất ngưỡng 45 USD, đó sẽ là một tín hiệu tiêu cực hơn nữa. Ở thời điểm hiện tại, nếu thị trường phục hồi, chuyên gia này khuyến nghị các nhà đầu tư tìm kiếm những dấu hiệu suy yếu của đà tăng để bắt đầu mở lại các vị thế bán.