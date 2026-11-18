Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu thành phố và trực tuyến đến các xã, phường.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đối thoại với thanh niên Thủ đô năm 2025. Ảnh: Viết Thành

Hội nghị được tổ chức nhằm thực hiện Luật Thanh niên năm 2020, Nghị định số 13/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đối thoại với thanh niên và Kế hoạch số 341/KH-UBND ngày 28-8-2026 của UBND thành phố Hà Nội.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu thành phố có đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan cùng đoàn viên, thanh niên Thủ đô. Tại điểm cầu các xã, phường có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các phòng, ban, đơn vị và đoàn viên, thanh niên địa phương tham dự.

Văn phòng UBND thành phố cho biết, Chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với thanh niên năm 2026 với chủ đề "Thanh niên Thủ đô - Khát vọng cống hiến, chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội". Chương trình được kỳ vọng là cầu nối chiến lược đặc biệt quan trọng, nơi người đứng đầu chính quyền lắng nghe, đối thoại thẳng thắn và cùng thế hệ trẻ hiến kế xây dựng một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Đây là diễn đàn để Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe một cách chân thực nhất các tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị và đề xuất của thanh niên Thủ đô. Qua đó, người đứng đầu chính quyền sẽ trực tiếp trao đổi, giải đáp hoặc chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Điều này giúp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, pháp luật dành cho giới trẻ.

Theo kế hoạch, chương trình cũng hướng đến việc tạo lập một diễn đàn dân chủ rộng mở để thanh niên Thủ đô trực tiếp trao đổi, đề xuất các sáng kiến, giải pháp và hiến kế cho lãnh đạo Thành phố về những vấn đề lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô. Sự kiện này là cơ hội để phát huy tối đa trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội của thanh niên trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đây cũng là kênh thông tin chính thống giúp truyền tải, trao đổi sâu rộng đến thanh niên về các chủ trương, cơ chế, chính sách của Trung ương và Thành phố có liên quan trực tiếp đến họ. Trọng tâm thông tin sẽ xoay quanh các lĩnh vực cốt lõi như phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết việc làm, khởi nghiệp, hội nhập quốc tế và bảo tồn văn hóa.

Thông qua việc nắm bắt kịp thời các vấn đề mới phát sinh và nhu cầu chính đáng của giới trẻ, thành phố sẽ có thêm cơ sở thực tiễn quan trọng để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn.

Để chương trình đối thoại thực sự đạt hiệu quả cao, tối ưu hóa việc thu thập ý kiến, thành phố yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tận dụng các nền tảng số để tiếp nhận rộng rãi các câu hỏi, đề xuất, hiến kế từ đoàn viên thanh niên trước khi chương trình diễn ra.

Sở Nội vụ sẽ đóng vai trò chủ trì, phối hợp với Thành đoàn Hà Nội để tiếp nhận, rà soát, phân loại các nhóm ý kiến một cách khoa học. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm nghiên cứu kỹ lưỡng để trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm và đề xuất các phương án, lộ trình giải quyết cụ thể đối với từng vấn đề thuộc thẩm quyền.