Sáng 19/10, giá bạc thế giới tiếp đà phục hồi

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Thị trường bạc trong nước cũng diễn biến cùng chiều với thị trường thế giới khi nhiều doanh nghiệp chỉnh giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 10 giờ 29 phút sáng 19/10, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.766.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.834.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.768.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.836.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 19/10. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 19/10 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 2.009.000 đồng/lượng và 2.071.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 53.573.199 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 55.226.529 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.999.000-2.061.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 53.307.000 đồng/kg (mua vào)-54.960.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 2.004.000 đồng/lượng, bán ra 2.070.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 53.440.000 đồng/kg (mua vào)-55.200.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 10 giờ 29 phút sáng 19/10 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp đà phục hồi và neo ở ngưỡng 57,56 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 56,67-57,83 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 19/10. (Nguồn: kitco.com)

Đà phục hồi của giá bạc được ghi nhận trong bối cảnh những phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Kevin Warsh khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về khả năng định chế tài chính này tăng lãi suất trong tháng 10.

Phát biểu tại các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Bangkok (Thái Lan) ngày 16/10, ông Warsh tránh đưa ra tín hiệu về kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tháng này, song lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ.

Sau tuyên bố trên của ông Warsh, giới chức FED hạn chế đưa ra phát biểu trước cuộc họp chính sách dự kiến diễn ra ngày 27-28/10, trong khi thị trường đánh giá xác suất lãi suất sẽ được giữ nguyên ở mức khoảng 84%.

Kim loại quý cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn an toàn, khi những lo ngại ngày càng gia tăng về các khoản đầu tư liên quan trí tuệ nhân tạo (AI) kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu và đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông và Đông Âu khiến giá dầu duy trì ở mức cao, còn các cuộc biểu tình bạo lực tại Pháp và một số quốc gia châu Âu khác đang làm gia tăng sự bất ổn trên thị trường nói chung.

Theo phân tích của chuyên gia Muhammad Umair, bạc tiếp tục chịu sức ép khi lạm phát tại Mỹ gia tăng, khiến khả năng FED tiếp tục tăng lãi suất vẫn là tâm điểm chú ý. Đà điều chỉnh gần đây của đồng USD có thể tạo điều kiện để giá bạc phục hồi, nhưng chi phí năng lượng cao và nguy cơ lãi suất tăng có thể hạn chế đà phục hồi này. Theo ông Umair, giá bạc cần giữ vững vùng hỗ trợ 50-55 USD và vượt ngưỡng 60 USD để triển vọng giá trở nên tích cực hơn.

Còn theo chuyên gia Christopher Lewis, giá bạc đã chịu tác động đồng thời từ áp lực lạm phát gia tăng trở lại và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ thực giảm trong tuần qua. Những yếu tố này có thể củng cố sức hấp dẫn của bạc đối với mục đích đầu tư, nhưng cần đánh giá riêng các yếu tố liên quan nhu cầu công nghiệp. Việc các doanh nghiệp phải trả một mức giá cao hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc các nhà máy sản xuất nhiều hàng hóa hơn hoặc tiêu thụ nhiều bạc hơn.

Báo cáo sản xuất công nghiệp gần đây nhất là dữ liệu tháng 8, được công bố vào ngày 18/9 vừa qua, cho thấy sản lượng ngành sản xuất trong tháng đó đã giảm 0,3%. Tuy nhiên, đây là dữ liệu cũ chứ không phải là một diễn biến tiêu cực mới phát sinh trong tuần này. Ông Lewis cho rằng, số liệu sản xuất công nghiệp tháng 9 cũng sẽ là yếu tố cần được theo dõi sát sao.

Theo phân tích của ông Lewis, việc sụt giảm lượng hàng tồn kho cũng cần được xem xét trong bối cảnh cụ thể trước khi có thể khẳng định nguồn cung bạc đang thắt chặt. Trong đó, cuộc họp của FED dự kiến diễn ra vào ngày 27-28/10 tới đây sẽ góp phần định hình môi trường tài chính. Một kịch bản thuận lợi cho giá bạc sẽ là sự nới lỏng bền vững của lợi suất thực tế, đi cùng với bằng chứng cho thấy hoạt động công nghiệp vẫn có khả năng chống chịu trước chi phí gia tăng. Ngược lại, một kịch bản kém khả quan hơn sẽ là sự quay trở lại của áp lực lợi suất, kết hợp với sản lượng yếu hoặc chi tiêu đầu tư sụt giảm. Những thay đổi đã được xác thực về lượng hàng tồn kho cùng thông tin về nhu cầu thực tế đối với bạc sẽ giúp làm rõ hơn cán cân cung cầu đó.