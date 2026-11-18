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Giá bạc trong nước ghi nhận những diễn biến trái chiều khi trang Vietnam Metals Exchange và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc giảm trong khi các doanh nghiệp như Ancarat và Sacombank tiếp tục niêm yết giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 53 phút sáng 18/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.424.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.492.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.426.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 18/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 18/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.426.000 đồng/lượng và 1.470.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 38.026.572 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 39.199.902 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.548.000-1.601.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.280.000 đồng/kg (mua vào)-42.667.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.560.000 đồng/lượng, bán ra 1.611.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.600.000 đồng/kg (mua vào)-42.960.000 đồng/kg (bán ra).

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 18/11. (Nguồn: kitco.com)

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 54 phút sáng 18/11 (giờ Việt Nam), giá bạc tiếp tục giảm so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 46,59 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 46,34-48,13 USD/ounce.

Đà giảm của giá bạc được ghi nhận vào thời điểm thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Theo Công cụ FedWatch của CME, xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 hiện ở mức 93%.

Trong khi đó, các quan chức FED vẫn duy trì quan điểm cứng rắn. Chủ tịch FED chi nhánh St. Louis Alberto Musalem ủng hộ việc tăng lãi suất nhiều lần trong những tháng tới, còn Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland Beth Hammack nghiêng về phương án tăng lãi suất từng bước, nhưng cảnh báo rằng những đợt tăng mạnh hơn có thể cần thiết nếu áp lực lạm phát gia tăng.

Hiện các nhà đầu tư chờ đợi biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến được công bố ngày hôm nay (18/11) để tìm thêm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ của FED.

Trong bài phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Christopher Lewis chỉ ra rằng, đà phục hồi của giá bạc gặp kháng cự gần ngưỡng 50 USD khi lợi suất thực ở mức cao và các vị thế mua ròng đầu cơ suy giảm tiếp tục củng cố áp lực bán, trước khi số liệu mới về sản xuất công nghiệp được công bố.

Bạc bước vào phiên giao dịch ngày 17/11 với bức tranh cơ bản vẫn phân hóa giữa nhu cầu sử dụng trong công nghiệp có tác dụng hỗ trợ và các điều kiện đầu tư đang gây bất lợi. Những số liệu liên quan trực tiếp nhất đến hoạt động nhà máy hiện chưa đủ mới để làm cơ sở cho nhận định rằng đà tăng trưởng của bạc đang tăng tốc trở lại.

Báo cáo mới nhất về sản xuất công nghiệp được FED công bố ngày 16/10 cho thấy tổng sản lượng công nghiệp tăng 0,7% trong tháng 9, trong khi sản lượng chế tạo tăng 0,3%. Các ngành kim loại cơ bản, máy móc, thiết bị điện, đồ gia dụng và linh kiện đều ghi nhận mức tăng ít nhất 1%, trong khi sản lượng xe cơ giới và phụ tùng giảm 3%. Điều này cho thấy một số phân khúc có sức mạnh, nhưng những phân khúc khác vẫn suy yếu.

Ông Lewis cho rằng, báo cáo dự kiến được FED công bố ngày hôm nay (18/11) có thể cập nhật bức tranh ngành chế tạo, đặc biệt là các lĩnh vực thiết bị điện và máy móc. Sự phân biệt này rất quan trọng và các nhà đầu tư cần chú ý sát sao liệu nhu cầu trong những lĩnh vực này có tăng lên hay không. Sản xuất công nghiệp mới là công cụ đo lường sản lượng, chứ không phải lượng bạc được mua vào hoặc sử dụng trong các sản phẩm. Vì vậy, cần phân biệt rõ hai yếu tố này.

Hoạt động đầu tư vào bạc cũng đối mặt với lực cản từ lãi suất thực tương tự như vàng, nhưng mức độ tiếp xúc với lĩnh vực công nghiệp có thể khiến phản ứng của kim loại này kém đồng nhất hơn đôi chút. Lợi suất thực trái phiếu kỳ hạn 5 năm ở mức 2,68%, trong khi lợi suất thực kỳ hạn 10 năm ở mức 2,92%. Lợi suất thực cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại quý, có thể gây bất lợi cho các nhà đầu tư và qua đó kéo giảm nhu cầu.

Nếu lợi suất giảm, những lực cản từ chính sách tiền tệ có thể dịu bớt. Ngược lại, nếu lợi suất tiếp tục tăng, bạc có thể cần nhu cầu vật chất và nhu cầu công nghiệp mạnh hơn để hấp thụ áp lực bán. Báo cáo CPI tháng 10 cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 0,4% so tháng trước, trong khi chỉ số giá tiêu dùng lõi tăng 0,3%. Mức tăng đã được cải thiện so với tháng 9, nhưng chưa đủ để làm thay đổi chính sách tiền tệ.

So tuần trước đó, số hợp đồng mua của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 851 hợp đồng, trong khi số hợp đồng bán tăng 1.036 hợp đồng, khiến vị thế mua ròng giảm 1.887 hợp đồng. Đây là sự điều chỉnh giảm mức độ tiếp xúc đầu cơ ròng, chứ không phải bằng chứng cho thấy tất cả các nhà đầu tư đã chuyển sang quan điểm bi quan.

Nếu báo cáo tiếp theo cho thấy vị thế mua ròng được tái lập trong khi số liệu sản xuất chế tạo cải thiện, sự kết hợp này có thể củng cố triển vọng tăng giá dựa trên nhu cầu. Ở chiều ngược lại, ông Lewis cho rằng, nếu các vị thế tiếp tục bị thu hẹp trong khi lợi suất thực vẫn ở mức cao và các chỉ báo về hoạt động nhà máy suy yếu, bạc có thể mất đi cả sự hỗ trợ từ nhu cầu đầu tư lẫn nhu cầu công nghiệp.