Trên thị trường ngoại hối, đồng USD tiếp tục tăng giá và duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng trong phiên giao dịch châu Á ngày 17/11, khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất vào tháng 12 hỗ trợ đồng bạc xanh. Diễn biến này cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ vẫn là yếu tố được giới đầu tư theo dõi sát sao, đặc biệt trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa hoàn toàn hạ nhiệt.

Chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, tăng 0,10 điểm lên 103,50 điểm trong phiên trước, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đà tăng của đồng USD tiếp tục tạo sức ép lên một số đồng tiền lớn, trong đó có euro và bảng Anh.

Cụ thể, đồng euro giảm xuống 1,1007 USD/EUR, trong khi bảng Anh lùi về 1,3191 USD/GBP. Ngược lại, đồng yên Nhật ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi tăng giá so với USD, đưa tỷ giá giảm xuống 159,38 JPY/USD. Tuy nhiên, đồng tiền Nhật Bản vẫn giao dịch gần ngưỡng 160 JPY/USD, mức đang thu hút sự chú ý của thị trường trước khả năng giới chức nước này có động thái can thiệp nhằm hạn chế biến động tỷ giá.

Theo Reuters, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12 ở mức khoảng 95%. Kỳ vọng này tiếp tục củng cố sức hấp dẫn của đồng USD, nhất là khi triển vọng lãi suất tại Mỹ có thể duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn so với dự báo trước đó.

Bên cạnh quyết định lãi suất sắp tới, giới đầu tư cũng quan tâm đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed trong năm 2027. Những tín hiệu liên quan đến lạm phát, thị trường lao động và triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ được xem là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất, qua đó tác động đến diễn biến của đồng USD trên thị trường quốc tế.

Ông Benjamin Ford, chuyên gia nghiên cứu tại Macro Hive, nhận định áp lực lạm phát vẫn ở mức cao và khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm 2027 có thể khiến đồng euro giảm về 1,08 USD/EUR vào cuối năm nay. Nhận định này phản ánh những lo ngại về triển vọng của đồng tiền chung châu Âu trong bối cảnh đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất.

Đối với đồng yên Nhật, diễn biến tỷ giá USD/JPY được theo dõi chặt chẽ khi tiến gần ngưỡng 160. Mặc dù đồng yên đã phục hồi nhẹ trong phiên giao dịch, khoảng cách không lớn so với ngưỡng này tiếp tục làm gia tăng sự chú ý đến khả năng can thiệp của giới chức Nhật Bản. Trong ngắn hạn, diễn biến đồng USD được dự báo vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ kỳ vọng chính sách của Fed và các thông tin kinh tế Mỹ được công bố trước cuộc họp tháng 12.