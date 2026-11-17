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Trong khi đó, giá bạc trong nước ghi nhận những diễn biến trái chiều khi trang Vietnam Metals Exchange và Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc giảm trong khi các doanh nghiệp như Ancarat và Sacombank lại niêm yết giá bạc tăng theo cả 2 chiều mua-bán.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 45 phút sáng 17/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.435.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.503.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 68.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.438.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.505.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 17/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 17/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.450.000 đồng/lượng và 1.495.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 38.666.570 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 39.866.567 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.534.000-1.587.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.907.000 đồng/kg (mua vào)-42.320.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.545.000 đồng/lượng, bán ra 1.596.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 41.200.000 đồng/kg (mua vào)-42.560.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 45 phút sáng 17/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ so phiên hôm qua, neo ở ngưỡng 47,23 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 46,43-49,18 USD/ounce.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 17/11. (Nguồn: kitco.com)

Trong phiên giao dịch ngày 16/11, giá bạc đã có thời điểm giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 47,5 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025, khi những phát biểu mang quan điểm cứng rắn từ đại diện Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) làm gia tăng kỳ vọng lãi suất sẽ tăng cao hơn.

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 19 tháng khi các nhà đầu tư cân nhắc khả năng FED sẽ tăng lãi suất 25 hay 50 điểm cơ bản trong tháng 12 tới, sau những cảnh báo của một số nhà hoạch định chính sách về tình trạng lạm phát dai dẳng.

Chủ tịch FED chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng lạm phát vẫn ở mức quá cao, trong khi Chủ tịch FED chi nhánh San Francisco Mary Daly nhấn mạnh áp lực giá cả vẫn tiếp diễn, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, qua đó củng cố cơ sở cho việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Theo công cụ theo dõi lãi suất FedWatch của CME group, thị trường đang dự báo xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 ở mức hơn 90%, phần xác suất còn lại dành cho khả năng tăng mạnh hơn, ở mức 50 điểm cơ bản.

Trong khi đó, nghiên cứu do công ty tư vấn Metals Focus công bố cuối tuần trước dự báo nhu cầu bạc toàn cầu sẽ giảm 5% trong năm 2026, do nhu cầu trang sức suy yếu và lượng bạc sử dụng trong các tế bào quang điện mặt trời giảm.

Trong bài phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Bruce Powers chỉ ra rằng, giá bạc phá vỡ vùng hỗ trợ quan trọng của kênh giá, làm gia tăng rủi ro giảm về ngưỡng 45,55 USD và các mức Fibonacci thấp hơn, mặc dù khả năng đảo chiều gần vùng hỗ trợ vẫn có thể xảy ra.

Trong phiên giao dịch ngày 16/11, giá bạc tiếp tục suy yếu và giảm xuống mức đáy mới sau khi các tín hiệu kỹ thuật giảm giá xuất hiện từ đầu phiên.

Ở thời điểm hiện tại, bên bán vẫn kiểm soát thị trường, cho thấy các nhịp phục hồi hướng tới những mức kháng cự quan trọng có thể cung cấp những manh mối hữu ích về sự thay đổi trong cung và cầu. Do biên dưới của kênh giá hiện không còn giữ được vai trò hỗ trợ, khả năng giá kiểm định mức đáy tháng 10/2025 tại 45,55 USD đang gia tăng. Mức đáy này đánh dấu đáy của một vùng tích lũy.

Ông Powers chỉ ra rằng, nếu giá phá vỡ xuống dưới mức này, một tín hiệu đảo chiều giảm mới sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cách giá bạc tiếp cận và phản ứng tại ngưỡng này, đợt kiểm định có thể dẫn đến việc giá giảm xuyên xuống dưới mức hỗ trợ, sau đó đảo chiều và phát đi những dấu hiệu sức mạnh. Vì vậy, vẫn nên xem 45,55 USD là một vùng hỗ trợ tiềm năng.

Dù vậy, nếu giá giảm dứt khoát xuống dưới 45,55 USD, tiềm năng giảm sâu hơn của bạc trong tương lai tương đối gần sẽ gia tăng. Phía dưới ngưỡng này là một vùng hội tụ nhỏ giữa hai mức Fibonacci, kéo dài từ 44,65-43,98 USD, có thể tạo ra lực hỗ trợ tạm thời cho giá bạc. Tín hiệu giá bạc quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 45,55 USD sẽ được xác nhận khi giá đóng cửa dưới ngưỡng này, qua đó củng cố khả năng các vùng hỗ trợ thấp hơn sẽ được kiểm định.