Sáng 17/10, khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trong phiên họp buổi sáng, vào lúc 7 giờ, các vị đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đó Quốc hội họp phiên trù bị.

Tiếp đó, vào lúc 8 giờ 15 phút, phiên họp khai mạc trọng thể và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc Kỳ họp, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự 2 kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường

Từ 10 giờ 30, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.