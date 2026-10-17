Sáng 17/10: Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới khoảng 10 triệu đồng/lượng

Giá vàng 'đứng im' mở phiên sáng cuối tuần

Theo đó, tại hệ thống SJC, Phú Quý và Doji, giá vàng miếng giao dịch 140,6 - 143,6 triệu đồng/lượng, giá không đổi so với phiên trước. Độ chênh lệch giữa giá mua và bán ra là 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua sẽ bị lỗ ngay 3 triệu đồng/lượng nếu mua xong rồi lại bán ngay.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào và bán ra là 140,1 - 143,1 triệu đồng/lượng. Còn tại hệ thống Doji, giá vàng nhẫn giao dịch 139,2 - 143,2 triệu đồng/lượng… Chênh lệch mua bán vàng nhẫn tại SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, trong khi Doji neo đến 4 triệu đồng lượng, gây rủi ro nhiều hơn cho người mua vàng.

Giá vàng thế giới giảm trong tuần, mốc 4.200 USD/ounce vẫn là thách thức

Giá vàng thế giới khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ sau khi chịu sức ép từ số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự kiến, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Theo trang Kitco.com, chốt phiên cuối tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.164,10 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce, tương đương 0,12% trong phiên. Tính chung cả tuần, kim loại quý giảm 0,58%, trong bối cảnh áp lực từ triển vọng lãi suất và lạm phát tại Mỹ vẫn hiện hữu.

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần ở mức 4.193,59 USD/ounce trong phiên giao dịch tối 11/10 và có thời điểm vượt 4.200 USD/ounce khi thị trường theo dõi xung đột Mỹ - Iran cùng nguy cơ lạm phát gia tăng do giá năng lượng cao. Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng suy yếu. Giá vàng đạt mức cao nhất tuần là 4.216,91 USD/ounce hôm 12/10, trước khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng gây sức ép trong những phiên tiếp theo.

Áp lực bán gia tăng hôm 14/10 sau khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo. Số liệu này làm dấy lên lo ngại lạm phát dai dẳng có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Giá vàng giảm xuống dưới ngưỡng 4.100 USD/ounce và chạm đáy tuần ở mức 4.073,35 USD/ounce vào trưa cùng ngày, khi thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 10.

Trong hai phiên cuối tuần, giá vàng lấy lại một phần mức giảm nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ đi xuống và đồng USD suy yếu, bất chấp chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục cao hơn dự kiến. Kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng 10 cũng dịu bớt sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh không phát tín hiệu về khả năng nâng lãi suất tại cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên, đà tăng không đủ giúp giá vàng lấy lại những gì đã mất trong tuần.

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, giới phân tích Phố Wall chưa thống nhất về hướng đi của giá vàng trong tuần tới. Trong số 12 chuyên gia tham gia khảo sát, 4 người, tương đương 33%, dự báo giá tăng; 2 người, chiếm 17%, cho rằng giá giảm. Sáu chuyên gia còn lại, tương đương 50%, dự báo giá đi ngang hoặc chưa xác định được xu hướng rõ ràng.

Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 139 nhà đầu tư cá nhân, 43% kỳ vọng giá vàng tăng, trong khi 45% dự báo giá giảm; 12% còn lại cho rằng thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định giá vàng có thể tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce do tuần tới có ít dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố.

Trong khi đó, ông Fawad Razaqzada, chuyên gia phân tích thị trường tại StoneX Bullion, cho rằng chưa đủ cơ sở để khẳng định giá vàng đã chạm đáy. Theo ông, đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu giảm đang hỗ trợ kim loại quý, nhưng giá vàng cần vượt qua vùng kháng cự phía trên để xác nhận xu hướng phục hồi.

Ở chiều ngược lại, ông Adam Button, phụ trách chiến lược tiền tệ tại investingLive, cảnh báo số liệu lạm phát gần đây làm gia tăng nguy cơ Fed tiếp tục nâng lãi suất, yếu tố có thể gây sức ép lên giá vàng.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại StoneX Group, cho rằng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm sẽ là yếu tố quan trọng chi phối thị trường. Theo ông, nếu lợi suất giảm xuống dưới 5%, triển vọng giá vàng có thể được cải thiện đáng kể.

Tuần tới, lịch công bố dữ liệu kinh tế Mỹ tương đối thưa thớt. Các thông tin đáng chú ý gồm số liệu khởi công nhà ở và giấy phép xây dựng tháng 9, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần, cùng các chỉ số quản lý sức mua (PMI) sơ bộ và khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan trong tháng 10.

Trong bối cảnh thị trường tiếp tục cân nhắc nguy cơ lạm phát kéo dài, triển vọng lãi suất và những bất ổn địa chính trị, giá vàng có thể tiếp tục biến động. Việc chưa thể vượt qua mốc 4.200 USD/ounce khiến xu hướng ngắn hạn của kim loại quý vẫn chưa rõ ràng.