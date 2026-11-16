Sáng 16/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng

Đồng yên Nhật duy trì gần mức thấp nhất trong hai tháng so với USD và ít biến động so với đồng euro trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai (16/11), khi thị trường đánh giá tác động từ việc kinh tế Nhật Bản bất ngờ suy giảm trong quý III đối với triển vọng chính sách tiền tệ.

Đồng yên dao động giữa tăng và giảm với biên độ không lớn, giao dịch ở mức 159,69 JPY/USD và 176,04 JPY/EUR. Đây là những mức tỷ giá gần với vùng mà giới chức Mỹ và Nhật Bản được cho là đã tiến hành can thiệp thị trường ngoại hối hồi đầu năm nay.

Trong một báo cáo, Capital Economics nhận định: “Sự đình trệ của GDP trong quý III có lẽ sẽ không ngăn cản Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ tại cuộc họp sắp tới vào tháng 12”.

“Trên thực tế, khả năng BoJ phải thắt chặt chính sách mạnh tay hơn so với dự báo trước đây của chúng tôi đang ngày càng lớn, bởi lạm phát được dự báo sẽ tăng vọt”, Capital Economics cho biết thêm.

Theo số liệu công bố, nền kinh tế lớn thứ hai châu Á giảm 0,1% trong quý III (giai đoạn tháng 7–9) tính theo tốc độ tăng trưởng quy đổi cả năm, thấp hơn dự báo tăng 0,3% của thị trường.

Hầu hết các cặp tỷ giá khác duy trì ổn định trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á. Đồng euro giao dịch ở mức 1,1025 USD/EUR, bảng Anh đi ngang ở mức 1,3216 USD/GBP, đồng đô la Australia ổn định ở mức 0,6777 USD/AUD, trong khi đồng đô la New Zealand duy trì ở mức 0,5523 USD/NZD.

Đồng USD đang tăng giá so với phần lớn các đồng tiền chủ chốt, sau những phát biểu theo hướng thắt chặt chính sách tiền tệ của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và báo cáo lạm phát tháng 10 cao hơn dự báo. Những diễn biến này làm gia tăng kỳ vọng Fed sẽ phải có các biện pháp quyết liệt hơn để kiềm chế áp lực chi phí sinh hoạt.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, giao dịch ở mức 103,44 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Phát biểu hôm Chủ nhật (15/11), Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City Jeff Schmid cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát lạm phát. Ông Schmid không phải thành viên có quyền biểu quyết tại Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang đang phản ánh xác suất 93,9% Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, kết thúc vào ngày 9/12.

Trong khi đó, xác suất Fed nâng lãi suất mạnh hơn, thêm 0,5 điểm phần trăm, được đánh giá ở mức 6%, giảm so với mức 11,5% ghi nhận trong phiên thứ Sáu (13/11).

Dữ liệu từ công cụ này cũng cho thấy các nhà giao dịch đã phần nào phản ánh vào giá khả năng Fed thực hiện tổng cộng bốn đợt tăng lãi suất từ nay đến tháng 9/2027, dù mức độ kỳ vọng chưa thực sự vượt trội.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,8 điểm cơ bản, xuống 5,143%.