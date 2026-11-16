Sáng 16/11: Giá bạc thế giới tiếp tục duy trì dưới ngưỡng 50 USD/ounce

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Tại thị trường trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.

Cụ thể, tại thời điểm 8 giờ 42 phút sáng 16/11, theo Vietnam Metals Exchange (VME), giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội niêm yết tại mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.535.000 đồng/lượng (bán ra), chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 67.000 đồng/lượng.

Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cùng loại được niêm yết ở mức 1.470.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.537.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc 99.99 (chưa phí, thuế VAT) tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sáng 16/11. (Nguồn: giabac.net)

Số liệu cập nhật vào sáng 16/11 cho thấy, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng và bạc thỏi 999 ở 2 chiều mua vào-bán ra lần lượt là 1.459.000 đồng/lượng và 1.504.000 đồng/lượng.

Giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kg được giao dịch ở mức 38.906.569 đồng/kg (mua vào) và bán ra ở mức 40.106.566 đồng/kg.

Tại các thương hiệu khác, Ancarat niêm yết giá bạc mua vào-bán ra ở mức 1.508.000-1.560.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.213.000 đồng/kg (mua vào)-41.600.000 đồng/kg (bán ra).

Công ty Sacombank-SBJ niêm yết giá bạc mua vào 1.506.000 đồng/lượng, bán ra 1.557.000 đồng/lượng. Giá bạc thỏi của thương hiệu này được niêm yết ở mức 40.160.000 đồng/kg (mua vào)-41.520.000 đồng/kg (bán ra).

Tại thị trường thế giới, theo kitco.com, tính đến 8 giờ 43 phút sáng 16/11 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới neo ở ngưỡng 47,58 USD/ounce; biên độ giao dịch từ 47,58-49,18 USD/ounce. Sau 1 tuần biến động, giá kim loại trắng đang dao động quanh các mức thấp nhất kể từ tháng 11/2025, khi đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng trong bối cảnh ngày càng xuất hiện nhiều dự báo về khả năng FED sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay hơn.

Trong khi đó, giá dầu tăng do triển vọng hòa bình tại Trung Đông mờ nhạt, càng làm gia tăng những mối lo về lạm phát.

Biểu đồ giá bạc thế giới sáng 16/11. (Nguồn: kitco.com)

Các số liệu được công bố trong tuần qua cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ tăng 0,4% trong tháng 10, cao hơn đôi chút so dự báo, trong khi lạm phát giá sản xuất giảm xuống 0,3%, mạnh hơn dự kiến, mặc dù số liệu tháng 9 đã được điều chỉnh tăng.

Thị trường hiện dự báo xác suất FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 12 là 89%, trong khi xác suất tăng mạnh hơn (ở mức 50 điểm cơ bản) là 11%. Trong khi đó, Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams mới đây đã có động thái củng cố triển vọng chính sách tiền tệ cứng rắn khi để ngỏ kịch bản có thể cần tăng lãi suất thêm để kiểm soát lạm phát.

Trong bài phân tích trên trang fxempire.com, chuyên gia Muhammad Umair chỉ ra rằng, giá bạc thế giới giảm hơn 6% trong tuần trước và chốt tuần dưới ngưỡng 50 USD. Lạm phát "nóng" tại Mỹ làm gia tăng kỳ vọng FED sẽ tăng lãi suất trong tháng 12; đồng thời đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ lên cao. Nhu cầu công nghiệp suy yếu cũng gây thêm sức ép lên giá bạc.

Trong khi đó, nhu cầu bạc cũng có dấu hiệu suy yếu. Viện Bạc dự báo nhu cầu bạc sẽ giảm 5% trong năm nay, nhu cầu công nghiệp dự kiến giảm 3%. Lắp đặt điện mặt trời tại Trung Quốc đã giảm đáng kể khi các nhà sản xuất pin mặt trời có thể đã chuyển sang sử dụng những vật liệu thay thế do giá bạc tăng cao.

Viện Bạc dự báo thị trường sẽ ghi nhận năm thâm hụt nguồn cung thứ sáu liên tiếp. Lượng bạc nắm giữ toàn cầu trong các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) được bảo đảm bằng bạc đã giảm 55 triệu ounce kể từ đầu năm 2026. Đợt giảm giá bạc gần đây bắt nguồn từ môi trường lãi suất cao, trong khi chi phí năng lượng tăng đang lan tỏa tác động đến nền kinh tế. Chừng nào lợi suất thực còn tiếp tục tăng, giá bạc có thể vẫn chịu sức ép.

Ông Umair chỉ ra rằng, biến động mạnh của giá bạc có thể được quan sát trên biểu đồ giá bạc sử dụng thang đo tuyến tính. Biểu đồ tháng cho thấy ngưỡng 50 USD có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là mức đã chặn đà tăng của giá bạc trong các năm 1980 và 2011. Trong năm 2025, giá bạc đã bứt phá lên trên ngưỡng này; từ đó tăng vọt lên 120 USD.

Nếu giá bạc giao ngay phá vỡ xuống dưới ngưỡng 48 USD, giá có thể tiếp tục giảm về vùng 44-45 USD. Việc phá vỡ xuống dưới vùng này nhiều khả năng sẽ đẩy giá bạc về mức 40 USD. Tuy nhiên, nếu đồng USD tiếp tục tăng vượt ngưỡng 107, nguy cơ giá bạc giảm sâu hơn về vùng 36-37 USD có thể gia tăng.

Theo ông Umair, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực và vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo vẫn nằm tại ngưỡng 45 USD. Theo kịch bản này, giá bạc cần phục hồi lên trên ngưỡng 60 USD để bắt đầu một đợt phục hồi mới.