Sáng 16/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng

Sáng 16/10, đồng USD giao dịch ít biến động khi nhà đầu tư chờ phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh để tìm thêm tín hiệu về triển vọng lãi suất Mỹ. Chỉ số DXY được ghi nhận quanh 102,14 điểm vào đầu buổi sáng. Euro giao dịch trên 1,1200 USD/EUR, trong khi bảng Anh ở khoảng 1,3272 USD/GBP; đồng yên Nhật được Reuters ghi nhận quanh 157,8 JPY/USD trong phiên 15/10.

Sau khi số liệu lạm phát Mỹ vượt dự báo, thị trường vẫn nghiêng về khả năng Fed tiếp tục nâng lãi suất, dù nhiều nhà đầu tư cho rằng cơ quan này có thể giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10. Bà Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý phát biểu của ông Warsh tại Hội nghị thường niên IMF và Ngân hàng Thế giới ở Bangkok để đánh giá bước đi tiếp theo của Fed.

Giá dầu giảm trong đầu phiên châu Á ngày 16/10 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) thông báo đẩy nhanh việc đưa dầu và nhiên liệu từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường. Theo Dow Jones Newswires, lúc 7h29 giờ Việt Nam, dầu Brent giảm 0,4% xuống 105,52 USD/thùng, còn WTI giảm 0,6% xuống 97,41 USD/thùng. IEA cho biết các nước thành viên sẽ đẩy nhanh việc giải phóng khoảng 100 triệu thùng dầu và nhiên liệu còn lại theo kế hoạch, trong đó có hơn 20 triệu thùng diesel.

Động thái này được kỳ vọng bổ sung nguồn cung, giảm bớt áp lực thiếu hụt nhiên liệu. Tuy nhiên, thị trường vẫn phải đối mặt với rủi ro từ xung đột Trung Đông và chi phí vận chuyển tăng. Các chuyên gia Morgan Stanley nhận định nguồn cung, lượng dầu tồn kho và rủi ro địa chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến giá Brent; ngân hàng này đã nâng dự báo giá Brent quý IV/2026 lên 105 USD/thùng.