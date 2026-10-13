Sáng 15/10 tuyên án vụ tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong

Hội đồng xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 4/9/2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe ô tô tải biển số 84C-102.77 lưu thông trên Tỉnh lộ 901, theo hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, Trung thấy xe ô tô bán tải biển số 61C-567.14 do anh Nguyễn Văn Minh điều khiển đang dừng bên lề phải cùng chiều phía trước.

Trung bật đèn tín hiệu rẽ trái, điều khiển xe tải lấn sang phần đường ngược chiều để vượt qua xe bán tải.

Cùng thời điểm, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện đi phía trước, phía sau là xe đạp điện do em N.N.B.T. (SN 2010) điều khiển, chở theo em L.M.N. (SN 2010).

Quang cảnh phiên tòa

Khi thấy xe tải lấn sang phần đường của mình, em N. phanh và dừng xe. Lúc này, xe đạp điện do em T. điều khiển từ phía sau va chạm vào xe của N., khiến T. cùng phương tiện ngã xuống đường.

Kiển soát viên tranh tụng tại phiên tòa

Đúng lúc đó, bánh trước bên trái của xe tải do Trung điều khiển chèn lên người T., khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân chính dẫn đến vụ tai nạn là do Trung điều khiển xe tải vượt xe không bảo đảm an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều, gây hậu quả làm một người tử vong.

Tại phiên tòa quan điểm của đại diện VKS đề nghị giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Luật sư bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của người bị hại đề nghị hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ có hay không có sự việc bị cáo cố ý không cứu giúp người bị tai nạn.

Kết thúc phần xét hỏi và tranh tụng, HĐXX nghị án và sẽ tuyên án vào lúc 8 giờ ngày 15/10/2026