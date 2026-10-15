Sáng 15/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.642 đồng

Đồng USD tăng giá mạnh sau khi báo cáo lạm phát tháng 9 của Mỹ cao hơn dự kiến, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát giá cả. Chỉ số DXY có thời điểm lên 102,94 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, trước khi giảm trở lại trong phiên châu Á ngày 15/10. Diễn biến này cho thấy thị trường ngoại hối vẫn đặc biệt nhạy cảm với những thay đổi trong triển vọng chính sách tiền tệ Mỹ. Đồng USD tăng giá so với nhiều đồng tiền chủ chốt, trong đó có euro và yên Nhật, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đi lên. Tuy nhiên, đến sáng 15/10, chỉ số DXY đã giảm về khoảng 102,2 điểm, cho thấy đồng bạc xanh không giữ được toàn bộ mức tăng của phiên trước.

Theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2025, cao hơn mức dự báo 3,6%. Đây cũng là mức tăng lạm phát theo năm cao hơn đáng kể so với con số 3,4% ghi nhận trong tháng 8. Đáng chú ý, CPI cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước và 2,6% so với cùng kỳ, đều vượt dự báo của thị trường. Những số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ không chỉ đến từ giá năng lượng mà còn xuất hiện ở nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ khác.

Giá xăng tăng 9,1% trong tháng 9, đóng góp hơn một nửa mức tăng CPI chung, trong khi chỉ số giá năng lượng tăng 5,2%. Bên cạnh đó, chi phí nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục và một số nhóm hàng tiêu dùng tiếp tục tăng. Điều này đặt ra thêm thách thức đối với Fed, bởi việc giá cả tăng trên diện rộng có thể khiến quá trình đưa lạm phát về mục tiêu 2% kéo dài hơn dự kiến. Trong khi đó, lãi suất duy trì ở mức cao cũng có thể làm tăng chi phí vay vốn và ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng, đầu tư của nền kinh tế.

Ngay sau khi báo cáo lạm phát được công bố, thị trường đã điều chỉnh đáng kể dự báo về bước đi tiếp theo của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp cuối tháng 10 tăng từ 22% lên khoảng 43%. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, diễn biến của đồng bạc xanh trong những phiên tới vẫn phụ thuộc vào việc thị trường đánh giá đợt tăng lạm phát này chỉ mang tính ngắn hạn hay phản ánh áp lực giá cả kéo dài.

Ông Joel Kruger, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại LMAX Group, nhận định báo cáo CPI cao hơn dự kiến đã thúc đẩy nhu cầu nắm giữ USD khi nhà đầu tư tính đến khả năng Fed sớm tăng thêm lãi suất. Tuy nhiên, ông lưu ý phần lớn kỳ vọng thắt chặt chính sách đã được phản ánh vào giá, vì vậy đà tăng của đồng USD có thể không kéo dài.

Trong khi đó, ông Burke Koonce, Giám đốc chiến lược đầu tư tại Trust Company of the South, cho rằng số liệu CPI mới nhất cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng và có phạm vi ảnh hưởng rộng hơn giá dầu. Theo ông, sự phát triển mạnh của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể trở thành một yếu tố thúc đẩy chi phí và giá cả trong nền kinh tế. Với những tín hiệu trái chiều giữa lạm phát và triển vọng tăng trưởng, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát phát biểu của các quan chức Fed để đánh giá khả năng cơ quan này nâng lãi suất ngay trong tháng 10 hay chờ thêm dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra quyết định.

Giá dầu giảm trong đầu phiên châu Á ngày 15/10 sau khi tăng ở phiên trước, nhưng những diễn biến quân sự mới tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường lo ngại về nguồn cung. Dầu Brent giảm 0,6% xuống 105,39 USD/thùng, trong khi WTI giảm 0,6% xuống 94,54 USD/thùng. Áp lực điều chỉnh xuất hiện sau đợt tăng giá trước đó, song tình hình an ninh tại các tuyến vận chuyển dầu quan trọng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.