Sáng 14/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.646 đồng

USD giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/10), khi nhà đầu tư chờ đợi những tín hiệu mới về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất để kiểm soát lạm phát dai dẳng.

Bạc xanh đã giảm từ mức cao nhất trong 18 tháng ở phiên trước, khi giá dầu hạ nhiệt và nhà đầu tư đánh giá lại đà tăng của thị trường chứng khoán vốn được hỗ trợ bởi xu hướng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản Mỹ. Trong khi đó, euro duy trì đà phục hồi, dù những lo ngại về tình trạng ngân sách tại Pháp tiếp tục khiến lợi suất trái phiếu trong khu vực ở mức cao và tâm lý thị trường thận trọng.

Sự chú ý hiện tập trung vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cùng các phát biểu sắp tới của quan chức Fed, qua đó có thể cung cấp thêm thông tin về triển vọng lãi suất.

Carol Kong, chiến lược gia tiền tệ tại Commonwealth Bank of Australia, nhận định: “Rủi ro là lạm phát cơ bản có thể tăng cao hơn dự kiến do nhu cầu tiêu dùng mạnh và chi phí gia tăng. Điều này có thể khiến thị trường nâng kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, qua đó hỗ trợ USD”.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của USD so với rổ các đồng tiền chủ chốt, giảm nhẹ 0,02% xuống 102,16 điểm, sau khi giảm 0,35% trong phiên thứ Ba. Euro tăng 0,04% lên 1,1203 USD/EUR.

Yên Nhật gần như đi ngang ở 158,32 JPY/USD, trong khi bảng Anh tăng 0,03% lên 1,3256 USD/GBP.

USD tiếp tục giảm trong phiên thứ Ba sau khi John Williams, Chủ tịch Fed New York, cho biết ông vẫn dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, nhưng không thấy cần thiết phải tiếp tục tăng trong năm 2027.

Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố báo cáo CPI tháng 9, với mức tăng được thị trường dự báo là 0,6% so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,4% của tháng 8. Lạm phát tính theo năm được dự báo tăng lên 3,6%, từ mức 3,4% tháng trước đó. Fed cũng dự kiến công bố báo cáo Beige Book (sách Beige), phản ánh tình hình kinh tế tại các khu vực của Mỹ.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá 77% khả năng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10, tăng từ mức 51% một tháng trước. Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn dự báo Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách với tổng mức tăng lãi suất khoảng 75 điểm cơ bản từ nay đến cuối năm 2027.

Kỳ vọng Fed tăng lãi suất ngay trong tháng này đã suy giảm sau khi hai nhà hoạch định chính sách từ ngân hàng trung ương này phát biểu rằng cần thu thập thêm bằng chứng trước khi quyết định liệu có cần tiếp tục thắt chặt chính sách hay không. Trong đó, Christopher Waller, Thống đốc Fed, nhận định kỳ vọng lạm phát vẫn được duy trì ổn định.

Theo lịch trình, Thomas Barkin, Chủ tịch Fed Richmond, sẽ tham gia một cuộc thảo luận tại bang Virginia, trong khi Michelle Bowman, Phó Chủ tịch Fed phụ trách giám sát, dự kiến tham gia các cuộc trao đổi tại Bangkok.

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tiếp tục diễn ra tại Bangkok. Bà Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), dự kiến có một số hoạt động và phát biểu trong ngày thứ Tư.

Với các đồng tiền khác, đô la Australia tăng 0,06% lên 0,6984 USD/AUD, trong khi đô la New Zealand tăng 0,09% lên 0,5614 USD/NZD.