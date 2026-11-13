Sáng 13/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng

Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trên thị trường ngoại hối quốc tế trong phiên giao dịch ngày 12/11 (giờ Mỹ), lên mức cao nhất trong khoảng 19 tháng. Diễn biến này được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát Mỹ cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng mạnh và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 tới.

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, đồng USD tiếp tục củng cố sức mạnh so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày 12/11, trước khi thị trường châu Á bước vào phiên ngày 13/11. Chỉ số USD Index (DXY), đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền lớn, tăng khoảng 0,29% lên 103,17 điểm, đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 4/2025. Đà tăng của đồng USD diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed, sau khi các số liệu kinh tế gần đây cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao.

Cùng với sự tăng giá của đồng USD, nhiều đồng tiền lớn đồng loạt suy yếu. Đồng euro giảm khoảng 0,32%, xuống 1,1055 USD/EUR, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2025. Đồng bảng Anh cũng chịu áp lực giảm, giao dịch quanh 1,3238 USD/GBP. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục mất giá so với USD, với tỷ giá tăng lên gần 160 JPY/USD. Diễn biến này cho thấy sức ép đối với các đồng tiền chủ chốt khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và triển vọng lãi suất tại nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục được điều chỉnh theo hướng thắt chặt hơn.

Động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng của đồng USD xuất phát từ báo cáo lạm phát tháng 10 của Mỹ, được công bố đầu tuần. Trong đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, đánh dấu tháng tăng thứ ba liên tiếp ở mức này. Kết quả cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng, khiến thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục hành động để đưa lạm phát trở về mục tiêu 2%.

Theo ông Eugene Epstein, Giám đốc giao dịch và sản phẩm cấu trúc tại Moneycorp, đà tăng gần đây của đồng USD chủ yếu xuất phát từ những thay đổi trong kỳ vọng chính sách lãi suất của Fed. Ông cho biết diễn biến của đồng USD có mối tương quan cao với thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed trong những phiên gần đây. Đáng chú ý, kỳ vọng lãi suất tăng lên không chỉ do CPI cao hơn dự báo mà còn bởi những phát biểu mang tính thắt chặt chính sách từ nhiều quan chức Fed.

Kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đang ngày càng rõ nét. Theo khảo sát của Reuters được công bố ngày 10/11, phần lớn các nhà kinh tế dự báo Fed sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, đưa biên độ lãi suất điều hành lên 4,00–4,25%/năm. Tuy nhiên, quan điểm về lộ trình sau tháng 12 vẫn có sự khác biệt. Trong số 101 chuyên gia tham gia khảo sát, 56 người cho rằng đây sẽ là lần tăng lãi suất cuối cùng của chu kỳ hiện tại, trong khi 45 người dự báo Fed sẽ còn ít nhất hai lần tăng lãi suất nữa.