Sáng 13/10: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.633 đồng

USD giữ ổn định trong đầu phiên châu Á ngày thứ Ba, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng sau các cuộc tấn công mới nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Trung Đông và Ukraine.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt, ở mức 102,56 điểm trong phiên giao dịch khá trầm lắng tại châu Á, sau khi tăng 0,3% trong phiên thứ Hai. Bạc xanh hiện vẫn dao động quanh mức cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái.

Chris Weston, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Pepperstone Group ở Melbourne, nhận định: “Sự kết hợp giữa mức lãi suất tương đối cao hơn, tăng trưởng kinh tế Mỹ mạnh hơn và nhu cầu gia tăng đối với USD như một tài sản phòng thủ tiếp tục tạo lực hỗ trợ đáng kể cho bạc xanh”.

Chi phí năng lượng tăng cùng lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đi lên gần đây đã hỗ trợ USD so với các đồng tiền chủ chốt, trong khi những biến động trên thị trường trái phiếu Pháp gây sức ép lên euro. Chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu Pháp và Đức tiếp tục nới rộng trong phiên thứ Hai.

Euro đi ngang ở 1,1159 USD/EUR, trong khi bảng Anh cũng gần như không đổi ở 1,3209 USD/GBP.

So với đồng yên, USD giảm 0,1% xuống 158,435 JPY/USD sau khi số liệu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) cho thấy giá bán buôn tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, thấp hơn mức dự báo trung vị 7,6% của thị trường.

Nhân dân tệ của Trung Quốc giao dịch gần mức mạnh nhất trong bốn năm, gần như đi ngang ở 6,6950 CNY/USD trên thị trường nước ngoài.

Đô la Australia giảm 0,1% xuống 0,6956 USD/AUD, ít biến động sau khi Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA) công bố biên bản cuộc họp tháng 9, trong đó hội đồng chính sách nhất trí nâng lãi suất lần thứ tư trong năm nay.

RBA cho biết vẫn tồn tại rủi ro lạm phát dai dẳng hơn dự kiến, qua đó để ngỏ khả năng tăng lãi suất lần thứ năm trong năm nếu cần thiết.

Đô la New Zealand giảm 0,1% xuống 0,5582 USD/NZD, tiếp tục giao dịch gần mức thấp nhất trong 18 tháng.

Trên thị trường năng lượng, dầu Brent giảm 0,9% xuống 105,74 USD/thùng, sau khi tăng 1,8% trong phiên thứ Hai khi xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng tại Saudi Arabia và Ukraine.