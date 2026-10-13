Sáng 13/10: 'Ma men' manh động rút dao tấn công Thiếu tá CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TP.HCM
Công an phường Diên Hồng (TPHCM) xác nhận đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Anh Hào (21 tuổi, thường trú tại phường An Hội Tây). Đối tượng hiện đang bị điều tra làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
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