Sáng 13/10: 'Ma men' manh động rút dao tấn công Thiếu tá CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn ở TP.HCM

Bạn đọc Đình Luyện (Lâm Đồng) hỏi: Tôi đồng ý dùng sổ đỏ đứng tên mình để thế chấp ngân hàng, bảo đảm khoản vay của người thân nhưng không trực tiếp vay hoặc nhận tiền vay. Nếu người thân không trả được nợ, tôi có phải trả nợ thay hay ngân hàng chỉ được xử lý tài sản thế chấp?