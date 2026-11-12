Sáng 12/11: NHNN niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.623 đồng

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong một tháng so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Năm (12/11) tại châu Á, được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng gia tăng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất. Trong khi đó, đồng yen Nhật tiến gần ngưỡng 160 JPY/USD, mức tỷ giá có ý nghĩa quan trọng về mặt tâm lý đối với thị trường.

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt, bao gồm yen Nhật và euro, tăng 0,63% lên 102,85 điểm, mức cao nhất kể từ ngày 14/10.

Các nhà giao dịch gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, sau khi số liệu lạm phát tháng 10 của Mỹ cao hơn dự báo và hàng loạt quan chức ngân hàng trung ương đưa ra những phát biểu theo hướng cứng rắn về lãi suất. Các quan chức này bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng, đồng thời không loại trừ khả năng nâng lãi suất mạnh hơn, với mức tăng 0,5 điểm phần trăm.

Một số tổ chức tài chính lớn, trong đó có Goldman Sachs, hiện dự báo Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất vào đầu năm tới, bên cạnh đợt tăng dự kiến trong tháng 12.

Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams dự kiến tham gia một phiên thảo luận vào cuối ngày thứ Năm. Phát biểu của ông được thị trường đặc biệt quan tâm, bởi trước cuộc họp tháng 10 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), ông từng cho rằng Fed vẫn có thời gian để cân nhắc việc nâng lãi suất.

Ông Gavin Friend, chiến lược gia thị trường cấp cao tại National Australia Bank, nhận định trong một báo cáo: “Chỉ hai tuần sau, khi báo cáo CPI tháng 10 cho thấy lạm phát cao hơn dự báo, các quan chức Fed dường như đang liên tục đưa ra những phát biểu ủng hộ việc nâng lãi suất”.

Theo ông Friend, bất kỳ tín hiệu định hướng chính sách nào từ ông Williams cũng sẽ được thị trường đặc biệt chú ý.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro tăng 0,09% so với USD, lên 1,1099 USD/EUR, trong khi đồng bảng Anh giao dịch ở mức 1,3280 USD/GBP.

Đồng đô la Australia giảm 0,03% xuống 0,6845 USD/AUD, trong khi đồng đô la New Zealand tăng nhẹ 0,04% lên 0,5564 USD/NZD.

So với đồng yen Nhật, đồng USD giảm 0,12% xuống 159,58 JPY/USD. Tuy nhiên, đồng bạc xanh vẫn được hỗ trợ bởi chênh lệch lãi suất lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, trong bối cảnh các nhà giao dịch gia tăng kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất.

Ông Toichiro Asada, thành viên Hội đồng Chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), dự kiến có bài phát biểu và tổ chức họp báo trong ngày thứ Năm.

Ông Asada là một trong hai thành viên có quan điểm thiên về nới lỏng chính sách tiền tệ đã phản đối quyết định nâng lãi suất lên 1,25% của BoJ trong tháng 9.

Một chuyên gia phân tích tại MUFG Bank nhận định: “Nếu ông Asada phát tín hiệu thận trọng đối với việc tiếp tục nâng lãi suất, sự khác biệt trong định hướng chính sách tiền tệ giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ trở nên rõ nét hơn, có khả năng thúc đẩy lực mua USD và bán yen”.

Theo khảo sát của Reuters, nhiều nhà phân tích dự báo BoJ có thể tiếp tục nâng lãi suất ngay trong tháng 12 tới.

Số liệu do BoJ công bố ngày thứ Năm cho thấy giá bán buôn tại Nhật Bản tăng 7,1% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,8% ghi nhận trong tháng 9.